Ivonne Montero rompe el silencio y explica su abrupta salida de la obra El sótano: ¿Malos tratos?

Ivonne Montero rompió el silencio y reveló las verdaderas razones que la llevaron a abandonar la obra de teatro El sótano. La actriz explicó los motivos detrás de su salida, aclarando su posición y ofreciendo detalles sobre la decisión que tomó respecto a su participación en la producción.

Ivonne Montero dice basta y se va de El sótano: esto fue lo que pasó. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Ivonne Montero salió de la obra El sótano?

Ivonne Montero explicó los motivos que la llevaron a abandonar la obra El sótano, detallando que su decisión estuvo ligada a la forma en que fue tratada durante los ocho meses de gira. “Me trataron muy mal y eso lo lamenté, por eso fue mi decisión final de irme. Ya eran ocho meses, yo estaba muy cansada emocionalmente, físicamente y energéticamente en muchos sentidos”, dijo la actriz durante una entrevista con medios al hablar de su experiencia.

La intérprete comentó que su desgaste también estuvo relacionado con fallas técnicas que debía resolver en escena y con situaciones externas que afectaron su entorno laboral como su relación con su expareja Jonathan Vázquez.

“Estaban habiendo muchas fallas técnicas que me tocaba a mí resolver en escena, mi relación con Jonathan en ese momento empezó a estar muy afectada por cuestiones laborales, a él lo despidieron en algún momento del trabajo por un chisme que se hizo, en el cual me estaban involucrando a mí y me parecía absurdo que esto sucediera”, señaló Montero.

Ivonne Montero destacó que, a pesar de su intención de continuar en la producción, priorizó su trabajo, trayectoria y entrega profesional al tomar la decisión. “Dije ‘Gracias’ porque el respeto está por delante. (Que te digan) ‘Tu trabajo no funciona’ cuando estoy sosteniendo una obra yo, ocho meses dando gira, dándolo todo y con taquilla sold out… por una discusión ajena a mi trabajo y a mi calidad laboral me pisotean, entonces no se vale”, comentó la actriz y cantante.

Conflictos, desgaste y decisiones: Ivonne Montero explica su salida de El sótano. / Foto: Redes sociales

¿Qué rumores apuntaban a Ivonne Montero durante su salida de El sótano?

En medio de su salida de la obra, comenzaron a circular rumores sobre supuestos retrasos en escena relacionados con su vida personal. Ivonne Montero aclaró que algunas versiones eran infundadas. “Dijeron que me tardé cinco minutos en entrar a escena por estarme besuqueando con mi novio, un absurdo porque yo soy muy exigente, sentí que estaban buscando un pretexto”, afirmó la actriz.

Montero también habló sobre cómo estas situaciones influyeron en la decisión de finalizar su participación en El sótano, pues, dijo, “en ese inter de todo lo que estaba pasando y de ver que las cosas no estaban funcionando como debían en la obra, di las gracias. Me trataron muy mal y eso lo lamenté y por eso fue mi decisión final de irme porque yo sí quería seguir”.

Finalmente Ivonne Montero reconoció el apoyo que recibió de la producción y aseguró que cierra este ciclo con agradecimiento mientras comienza nuevos proyectos. “Es una gran compañía la de Omar Juárez a la que agradecí la oportunidad porque me dio chance de aplaudirme a mí misma en mi capacidad histriónica… en este momento agradezco infinitamente a Omar, a la producción, a todos los involucrados, cerramos con mucho amor ese ciclo y estoy empezando uno maravilloso con Dramas y Caballeros”, concluyó.

Ivonne Montero habló sobre su salida de El sótano. / Foto: Facebook/Ivonne Montero

¿Quién es Ivonne Montero?

Ivonne Montero es una actriz mexicana nacida el 25 de abril de 1974 en la Ciudad de México. Inició su carrera artística en 1997 dentro de Televisa, donde comenzó a abrirse camino en la televisión. Su proyección a nivel nacional llegó en 2002 con su participación en la película El tigre de Santa Julia, en la que interpretó a Rosa, personaje que marcó un punto clave en su trayectoria dentro del cine mexicano.

En 2004, obtuvo uno de sus trabajos más reconocidos en televisión al protagonizar la telenovela ¡Anita, no te rajes!, consolidando su presencia en el género melodramático. A lo largo de los años ha desarrollado una carrera constante entre distintas televisoras, incluyendo TV Azteca, donde encabezó producciones como Secretos del alma en 2008, además de La loba y Hombre tenías que ser. Ese mismo año participó en el reality show La isla, formato al que regresó en su quinta temporada.

Su trayectoria también ha incluido proyectos en Telemundo, a donde volvió en 2015 al integrarse a la cuarta temporada de El señor de los cielos. En años recientes, Ivonne Montero amplió su presencia mediática al participar en realities, y en 2022 resultó ganadora de La casa de los famosos 2.

