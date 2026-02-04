Libertad Palomo explota vs influencers en teatro: “Jamás trabajaría con improvisados” ¿por Wendy Guevara?

Libertad Palomo volvió a los escenarios… pero también volvió sin filtros. La actriz, con décadas de trayectoria en el espectáculo mexicano, no solo promociona su nueva obra Noches de danzón, también lanzó una crítica directa al fenómeno de poner influencers como figuras estelares en montajes teatrales. Sus palabras no pasaron desapercibidas, sobre todo porque dejó claro que para ella el escenario es sagrado y no un lugar para improvisados.

Recordemos que en los últimos años nombres como Wendy Guevara, Paola Suárez, Karina Torres, Kimberly “La más preciosa” y Abelito, entre otros creadores de contenido, han aparecido cada vez más en carteleras de teatro. Son influencers sin una carrera formal como actores, pero con altos números en redes sociales, razón por la que muchos productores los jalan para atraer público. Sin embargo, aunque sus fans les aplaudan y llenen funciones, se dice que hay profesionales del teatro que no están tan de acuerdo con mezclar a influencers con actores formados, pues consideran que se pierde disciplina escénica, respeto al oficio y calidad actoral.

Las perdidas y Abelito en el Tenorio Cómico

¿Libertad Palomo critica a Wendy Guevara, Paola Suárez y Abelito por los influencers en el teatro mexicano?

Libertad Palomo fue clara al expresar su inconformidad con que en obras de teatro se coloquen como protagonistas a influencers en lugar de actores formados. Aunque no mencionó montajes específicos como protagonistas de su declaración, sí dejó ver que para ella esto representa una falta de respeto al escenario y al público que paga un boleto esperando calidad escénica.

“Yo creo que hay que respetar al público, y hay que respetar al escenario, y hay que respetar a los actores, yo por supuesto jamás trabajaría con gente como... como esta... estas personas que no pertenecen al medio artístico, estoy feliz de estar con actores de primerísimo nivel y los ves porque estas personas de las que tú me hablas son improvisados, gente que se sube, este... por supuesto hacen barbaridad y media, no respetan el guion, no respetan los trazos escénicos, no respetan a nadie, y este... y si llegan, pues qué bueno que llegaron, y si no, pues... este... meten un suplente”.

Libertad Palomo y su disciplina teatral: ¿qué ha sacrificado por respeto al escenario y al público?

Si algo dejó claro Libertad Palomo es que su compromiso con la actuación va más allá de lo laboral: es casi una filosofía de vida. Recordó que, desde sus inicios, la mentalidad que le inculcaron en el teatro era que la función solo se cancela por causas extremas.

“Te lo digo en serio, cuando comencé hace muchísimos años tuve la fortuna de integrarme a la compañía nacional de teatro, en aquel entonces en mil novecientos ochenta y dos decíamos los actores solamente pueden faltar a una función si están muertos, me he tenido que pasar la desgracia de tener a algún familiar en la sala de velación mientras lo están velando yo estaba haciendo reír a la gente, te lo estoy diciendo en serio, por lo menos en dos ocasiones”.

Libertad Palomo revela por qué quiere morir en el escenario y habla de su trayectoria en el teatro

Más allá de la polémica, Libertad Palomo también habló desde el amor profundo que siente por su carrera. Confesó que uno de sus mayores sueños está ligado directamente al teatro.

“Yo quiero morir como el gran Caruso en el escenario, ese para mí es el sueño dorado, yo pienso que ese es el sueño de un torero, de un matador de toros morir en el ruedo, yo quiero morir en el escenario, tengo cuarenta y... este... año voy a cumplir cuarenta y siete años como profesional y este... y cada día que tengo la fortuna de estar en un espectáculo como estos trato de aprender lo más que puedo”.

¿De qué trata Noches de danzón, la obra de teatro musical donde actúa Libertad Palomo?

En medio de la controversia, Libertad Palomo se alista para la temporada de Noches de danzón, un musical con ambiente de cabaret que combina comedia, chisme, secretos y mucho ritmo. La historia se sitúa en los años 40 dentro del icónico Salón Veracruz, donde una noche elegante se transforma en un desfile de confesiones y enredos cuando suena el danzón.

La puesta en escena mezcla humor, música en vivo y baile, con personajes llenos de doble cara y situaciones muy al estilo mexicano. Sobre el baile, la actriz explicó:

Libertad Palomo “Te voy a decir que el danzón es uno de los bailes más elaborados, más... digo no... no se trata de dar brinquitos, no... no... no... es... es de... de mucho cuidado, de mucho ensayo, de mucho respeto, es un baile difícil pero muy... muy sensual, muy... este... erótico, así muy encantador, tiene cosas muy lindas, y sí... me... me estaba dando clases la maestra en los pequeños espacios que tenemos en... en medio de los ensayos aprovechamos cualquier momento para seguir ensayando”.

¿Dónde se presenta Noches de danzón, fechas, horarios, boletos y precios en el Teatro Silvia Pinal CDMX?

La obra Noches de danzón, donde participa Libertad Palomo, se presenta en el Nuevo Teatro Silvia Pinal en CDMX.

Las funciones de Noches de danzón estarán disponibles del 13 de febrero al 8 de marzo de 2026.

En cuanto a horarios de funciones, la obra tiene varias opciones durante el fin de semana, ideales para distintos públicos:

Viernes: 20:30 horas

20:30 horas Sábados: 18:00 y 20:30 horas

18:00 y 20:30 horas Domingos: 17:00 y 19:30 horas

Sobre los boletos para Noches de danzón en el Teatro Silvia Pinal, los precios oficiales son escalonados según la zona:

Luneta: $790 MXN

$790 MXN Preferente: $990 MXN

$990 MXN VIP / Preventa especial: $1,250 MXN

Es importante considerar que los precios pueden incluir cargos por servicio dependiendo del punto de venta.

Los boletos pueden adquirirse directamente en las taquillas del Teatro Silvia Pinal o a través de la plataforma digital Arema.mx, donde suele habilitarse la preventa y selección de lugares.