¿Wendy Guevara murió atropellada a los 32 años? Las Perdidas interrumpen transmisión y aclaran rumor falso: VIDEO

El nombre de Wendy Guevara, reconocida influencer y conductora, se volvió tendencia en redes sociales la noche del 2 de febrero, luego de que comenzaran a circular versiones falsas que aseguraban su supuesta muerte tras presuntamente ser atropellada. El rumor, que generó pánico entre sus seguidores, se originó durante una transmisión en vivo de integrantes de las Perdidas en TikTok, lo que desató una ola de especulación y mensajes de despedida. ¿Qué pasó exactamente? Esto se sabe sobre el rumor falso de redes sociales.

Wendy Guevara habla de la filtración de un video íntimo / Captura de pantalla

¿Cómo surgió el rumor falso de la presunta muerte de Wendy Guevara?

Las alarmas se encendieron cuando usuarios de TikTok viralizaron fragmentos de un en vivo realizado por Evelyn ‘la Mamita’, amiga cercana de Wendy Guevara. Durante la transmisión, la creadora de contenido interrumpió abruptamente su participación tras recibir una noticia que aparentaba ser grave.

“ Te previene las humedades… ¡NO!, no mam*s ”, dijo y unos segundos después cortaron la transmisión.

Salmita, quien se encontraba con ella, también reaccionó de manera nerviosa y pidió guardar silencio. Ninguna de las dos dio detalles, pero su actitud fue suficiente para que los espectadores comenzaran a especular.

En cuestión de minutos, los comentarios de internautas comenzaron a generar angustia y preocupación, pues aseguraban que Wendy Guevara presuntamente había muerto, lo cual es FALSO:



“Les informan que Wendy ya quedó”,

“Chicos, Wendy Guevara acaba de fallecer” y,

“Soy de León y ya están diciendo que Wendy murió”.

¿Qué pasó después?

Te puede interesar: ¡Wendy Guevara confiesa otro pleitazo con Ninel Conde! ¿Por qué se agarraron del chongo?

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Quién desmintió la presunta muerte de Wendy Guevara?

Como suele ocurrir en casos de figuras públicas, la noticia falsa se propagó rápidamente en distintas plataformas. Videos, hilos de comentarios y supuestas “confirmaciones” sobre la presunta muerte de Wendy Guevara circularon, alimentando la confusión y el miedo entre sus seguidores.

Uno de los momentos de tranquilidad para los fans fue cuando en una transmisión en vivo de Vanessa Labios 4k, la influencer fue informada del supuesto atropellamiento que la conductora de La casa de los famosos México había sufrido, ante su preocupación, decidió marcarle directamente a Wendy para aclararlo todo:

Ay, no empiecen a decir eso, ¿Wendy, sí es cierto que te atropellaron? ‘Qué me van a atropellar’ (respondió). Vanessa Labios 4k

La plática sobre la presunta muerte continuó, y es que Vanessa mencionaba que la cantidad de comentarios que decían que Wendy presuntamente había sido atropellada, eran cientos: “ Es que están aquí en un en vivo diciendo que te atropellaron, y no uno, varios ”, señaló Vanessa.

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha emitido un comunicado directo sobre el rumor, aunque las aclaraciones de ella con su círculo cercano han sido suficientes para frenar la desinformación y tranquilizar a sus seguidores.

Lee: Fans lastiman a Wendy Guevara tras su cirugía de sus costillas: “Casi se nos desmaya”

¿A qué cirugía estética se sometió Wendy Guevara recientemente?

Wendy Guevara reveló información sobre la cirugía de remodelación costal que recientemente le practicaron y explicó cómo ha sido su recuperación tras el procedimiento. La influencer detalló que esta intervención es diferente a las cirugías que se había realizado con anterioridad, motivo por el cual ha necesitado mayor atención médica y cuidados permanentes durante los días posteriores.

En una entrevista para De primera mano, comentó que ha estado bajo la supervisión constante de su médico Iván Mercado, quien ha dado seguimiento cercano a su estado de salud y evolución: “ La verdad, el doctor ha estado pegado conmigo, me ha estado ayudando mucho, como esta vez fue un procedimiento diferente, es más doloroso, pero depende de cada persona, de cada cuerpo, de cada quien ”, dijo Guevara.

Por último, la ganadora de La casa de los famosos México dijo que sí tiene algunos dolores, pero por ese motivo ha tenido que mantener una serie de cuidados y masajes para para su recuperación.

Tal vez te interese: Wendy Guevara podría someterse a cirugía para cambiar su cara: ¿Se operará o no?