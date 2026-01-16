¡Wendy Guevara confiesa otro pleitazo con Ninel Conde! ¿Por qué se agarraron del chongo?

Wendy Guevara confirmó que sí tuvo una pelea con Ninel Conde, conocida como el ‘Bombón asesino’, luego de las declaraciones que compartió en el pódcast que conduce junto a Nicola Porcella. La creadora de contenido explicó que sus palabras generaron una reacción por parte de la cantante y actriz, lo que derivó en un intercambio directo entre ambas, ¿qué pasó y qué se dijeron? Aquí te contamos todos los detalles.

Wendy Guevara confiesa pleito con Ninel Conde. / Foto :Redes sociales

¿Qué dijeron Wendy Guevara y Nicola Porcella de Ninel Conde?

La conversación que detonó la polémica entre Wendy Guevara, Nicola Porcella y Ninel Conde se dio durante el pódcast Cómplices del desmadre, espacio en el que la cantante acudió como invitada junto a Abelito. Tiempo después, los creadores de contenido revelaron que la actriz ya no tenía intención de regresar. “Dice que ya no quiere venir porque dice que ‘nos levanta el evento’”, compartió Nicola al recordar el mensaje que recibieron.

Ante esa versión, Wendy Guevara aclaró que la invitación no surgió directamente de ellos. “Pero nosotros no la invitamos”, señaló, a lo que el peruano sumó: “Nadie la invitó”. Ambos explicaron que el contacto se dio a través del productor Joel Echeverría, quien fue quien le planteó la posibilidad de asistir al programa. Wendy precisó que esa llamada fue la que derivó en la participación de Ninel, sin que existiera una invitación personal por parte de los conductores.

Nicola Porcella también recordó que, desde el inicio, existían dudas sobre la visita. “Yo les decía: no va a funcionar”, comentó, al explicar que la presencia de Ninel se concretó únicamente bajo una condición específica. “¿Y sabes cuándo fue que vino? Cuando llegó con Abelito, esa fue la condición para que viniera”, dijo. De acuerdo con lo relatado por ambos conductores, después de esa participación, el ‘Bombón asesino’ expresó que no volvería al podcast, al considerar que su presencia había provocado que “ya nos viene a levantar el evento”, frase que marcó el distanciamiento entre las partes.

¡Drama en camerinos! Wendy Guevara enfrenta a Ninel Conde. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre su pelea con Ninel Conde?

Wendy Guevara habló sobre el desencuentro que tuvo con Ninel Conde y aclaró que el origen del conflicto no fue reciente ni se dio en la puesta en escena donde ahora coinciden. “Con Ninel tuvimos ciertas cosas que pasaron en La casa de los famosos”, explicó, al tiempo que precisó que fuera de ese contexto no han tenido roces. “Aquí en el Tenorio Cómico nunca nos hemos topado ella y yo, no tengo ningún problema con ella”, señaló la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023.

La creadora de contenido confirmó que sí existió una discusión, aunque fue breve y se dio en privado. “Sí, alegamos un poquito”, dijo, al relatar que Ninel la mandó llamar a su camerino para hablar sobre un comentario que se hizo público en su pódcast junto a Nicola Porcella. Wendy explicó que la situación surgió a partir de una declaración relacionada con el canal y el evento. “Por una circunstancia que Nicola y yo dijimos que ella no nos levantaba el evento en nuestro canal, pero porque ella lo dijo y su propio asistente me lo dijo a mí”, detalló.

“Yo por eso dije eso en nuestro pódcast y ella se molestó. Yo se lo dije delante de su asistente: ‘Tú me dijiste que ella dijo’”, explicó. Guevara subrayó que su postura respondió a la defensa de Cómplices del desmadre. “Voy a defender mi trabajo y mi podcast”, afirmó.

Finalmente Wendy Guevara destacó que el desacuerdo no escaló y que ambas lograron aclarar la situación. “Ya después todo quedó bien”, dijo, al revelar que el diálogo permitió cerrar el episodio. “Nos hablamos súper y nos saludamos, más bien”, concluyó, dejando claro que el conflicto quedó atrás.

Wendy Guevara y Ninel Conde se pelearon. / Foto: Redes sociales

¿Ninel Conde queda fuera de El tenorio cómico?

La posible salida de Ninel Conde de la obra El tenorio cómico comenzó a circular luego de que el periodista de espectáculos Gabo Cuevas compartiera esta versión en su canal de YouTube. De acuerdo con lo expuesto, presuntamente se trataría de una decisión que aún se maneja en el terreno de lo supuesto y que estaría relacionada con ajustes internos en la producción. Cuevas señaló que el nombre de la cantante y actriz ya no aparecería dentro del elenco, lo que abrió el debate sobre los motivos detrás de este cambio.

Según explicó el comunicador, la determinación estaría presuntamente vinculada a una evaluación del productor sobre el impacto de los personajes en escena. “Circula que Ninel Conde ya no va a formar parte, a raíz de que el productor supuestamente se dio cuenta que Wendy le funcionaba más que Ninel Conde, que Wendy generaba más y ambas están en el mismo personaje”, afirmó. En ese mismo espacio, detalló que las diferencias contractuales también habrían influido. “Wendy no cobraba lo mismo que Ninel y el productor le dijo: ‘¿sabes qué, Ninel?, gracias por participar’”, agregó durante su transmisión.

Gabo Cuevas también destacó que, aunque presuntamente el ‘Bombón asesino’ ya no habría sido requerida, el proyecto continuará con otros nombres. “Lo que sí se es que el nombre de Ninel Conde ya no va estar no fue requerida pero si va estar Karina Torres, Wendy Guevara y Paolita Suárez, tres mujeres trans que llegaron a sumar a este proyecto, que en este momento están reflejando más ingresos en taquilla que Ninel Conde… que es un sex symbol divina y espectacular y guapísima”. Cuevas concluyó su comentario señalando que estos movimientos presuntamente responderían a una reconfiguración del elenco basada en la respuesta del público.

