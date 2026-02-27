¿Nicola Porcella y la Bebeshita salieron? El peruano responde y el ex de la influencer explota

Nicola Porcella reveló si salió con Daniela Alexis, conocida como ‘la Bebeshita’, luego de las declaraciones de la influencer, ¿será que hubo infidelidad a Brandon Castañeda? Te contamos los detalles.

Polémica entre Nicola Porcella, la Bebeshita y Brandon Castañeda. / Redes sociales

¿Qué dijo ‘la Bebeshita’ sobre Nicola Porcella?

Daniela Alexis dio a conocer que salió con Nicola Porcella y explicó cómo fue la dinámica entre ambos. Al ser cuestionada, señaló que ha tenido citas con personas del medio y anticipó la reacción del conductor ante el tema.

“He salido con varios del medio. Le van a preguntar y me va a negar... Pero he salido a conocer gente, no hay nada, no estamos saliendo, solo es así de a ver qué onda, unos besos y ya... Nicola, se me hace muy guapo, pero también siento que es bien juguetón”, dijo la creadora de contenido en entrevista con medios.

La influencer también se refirió a las actividades actuales del actor y a la posibilidad de que la situación avanzara: “Nicola hace tantas cosas ahorita, está entrenando box, está en el Tenorio y es papá, nunca tiene tiempo para nada. Nicola tiene muchas, no creo que pase. (Besa) rico, 10 de 10, se rifó”.

¿'La Bebeshita’ salió con Nicola cuando estaba con Brandon Castañeda? / Foto: IG/programahoy

¿Nicola Porcella niega a ‘la Bebeshita’?

Daniela Alexis y Nicola Porcella dieron versiones diferentes sobre el vínculo que se les ha atribuido en días recientes. Mientras ella habló de la comunicación que tuvieron tras hacerse públicos los comentarios, él negó de manera directa que haya existido una relación entre ambos.

La exparticipante de Enamorándonos explicó que, después de lo que se dijo, conversaron sobre el tema y el conductor le expresó su molestia. “Somos amigos y nos llevamos bien. No me reclamó, solo me dijo que no me gustan los chismes y estar de boca en boca, y yo le dije: ‘no vuelvo a hablar del tema’", declaró la influencer.

Por su parte, Nicola Porcella rechazó haber salido con ella y respondió a los señalamientos que lo relacionaban sentimentalmente con la influencer.

“¿Yo qué le voy a prohibir a quién hablar? Yo no le he prohibido a nadie, simplemente digo que no inventen cosas, por favor, por respeto a mí y a mi familia no estén inventando cosas, pero si quieren hablar, hablen. Nunca (salimos), cero, está loca, nada de nada, yo estoy soltero y solo, no me he besado, no ha habido nada”. Nicola Porcella

¡Se contradicen! Nicola Porcella niega todo y la Bebeshita sostiene su versión. / Redes sociales

¿'La Bebeshita’ le fue infiel a Brandon Castañeda con Nicola Porcella?

Daniela Alexis desmintió haberle sido infiel a Brandon Castañeda con Nicola Porcella, pero reiteró que salió con el actor peruano en medio de los dimes y diretes.

“No sucedió cuando estaba con él (Brandon Castañeda), yo estaba soltera, los dos todos solteros, amigos y ya. Yo me llevo súper bien con Nico y Brandon, siento que se puso medio celoso Brandon”, declaró a medios la influencer.

Mientras que en entrevista con Al punto noticias, Brandon Castañeda mencionó que mientras estuvo con Daniela Alexis en Las estrellas bailan en Hoy surgieron sentimientos, pero no lo suficiente para mantener la relación, pues, dijo, “nos quisimos un poquito, hubo un pequeño enamoramiento, pero somos bien tóxicos, ella me quiere tener bien controlado”.

Respecto a la salida de ‘la Bebeshita’ y Nicola Pocella, afirmó que le “cayó de sorpresa”, y destacó que el actor y segundo finalista de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023 lo “decepcionó mucho. Daniela no, es alguien que yo sabía que estaba queriendo salir con otra persona y que a la primera oportunidad de terminar, se iba a ir con alguien y lo hizo con un amigo, un compañero de trabajo y con alguien que conozco de hace años, qué mala onda, más por Nicola, sabiendo que es mi exnovia y todo lo que pasamos, habiendo tantas estrellas”.

El también exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy agregó que su inconformidad está relacionada con la cercanía que tenía con Nicola. “Hay códigos, se dice ‘el Novio de México’, ¿por qué ‘la Bebeshita’?, ¿por qué no te buscas a alguien más? Tantas que hay y te agarras a la mía, eso es lo que no me gusta. Ojalá me encuentre a Nicola pronto para hablarlo”, puntualizó el actor.

