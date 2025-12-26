‘La Bebeshita’ se hace procedimiento estético en programa en vivo ¡sin filtros!: el regalo que le trajo Santa

Daniela Alexis, conocida como ‘la Bebeshita’, mostró el procedimiento de rejuvenecimiento facial al que se sometió, permitiendo que su audiencia siguiera el proceso en tiempo real. A través de la transmisión del programa Hoy, la creadora de contenido compartió detalles del tratamiento estético.

Esto se da luego de que la influencer estuvo a punto de perder un seno tras una cirugía estética realizada por el médico José Achar, el mismo cirujano que recientemente fue señalado en el testimonio de Dorismar. De acuerdo con lo que te contamos en TVNotas, Dorsimar se sometió a una rinoplastia bajo un acuerdo de promoción, procedimiento que derivó en graves complicaciones y en dos cirugías reconstructivas que no lograron revertir el daño, lo que llevó a recordar otros casos previos asociados al mismo médico, por lo que tuvo que viajar a Colombia.

No te pierdas: Dorismar rompe el silencio tras reconstrucción que casi le cuesta la nariz: así reapareció tras nueva cirugía

‘La Bebeshita’ se somete a procedimiento estético y horas después muestra el resultado en redes sociales. / Foto: Redes sociales

‘La Bebeshita’ se somete a nuevo tratamiento estético

La mañana de este viernes 26 de diciembre, ‘la Bebeshita’ acudió al programa Hoy, donde se sometió a un tratamiento de rejuvenecimiento facial realizado en vivo. Durante el procedimiento, se pudo observar que le cubrieron los ojos mientras especialistas trabajaban en distintas zonas del rostro, como parte del proceso aplicado en la clínica estética, para lograr un aspecto más fresco y juvenil.

De acuerdo con lo que se explicó durante la transmisión, los tratamientos que se realizan abarcan desde opciones enfocadas en el antiacné hasta limpiezas profundas, siempre después de llevar a cabo los estudios necesarios para identificar qué requiere cada paciente. En este caso, se señaló que la evaluación previa es clave para definir el tipo de procedimiento que se aplica en el rostro.

No te pierdas: Así quedó la nariz de Dorismar tras reconstrucción con nueva cirugía estética; cirujano muestra FOTOS

‘La Bebeshita’ causa revuelo al realizarse un procedimiento estético en vivo y compartir cómo lució tras el tratamiento facial. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de ‘la Bebeshita’ tras el tratamiento estético?

‘La Bebeshita’ se encuentra en buen estado de salud tras someterse al tratamiento de rejuvenecimiento facial. El procedimiento fue rápido y no presentó complicaciones, lo que le permitió continuar con normalidad en el resto de las secciones. La propia participante permaneció en el foro después del tratamiento, participando.

Horas más tarde, ‘la Bebeshita’ llevó el tema a sus redes sociales, donde compartió fotografías en las que dejó ver el resultado del procedimiento. Junto a las imágenes escribió: “¿Qué les trajo santa? A mí muchas…”, generando reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron y compartieron la publicación.

No te pierdas: Abogado de Dorismar dice que se valora, tras denuncia a doctor, demandarlo por daño moral: “Fue víctima de una mutilación”

‘la Bebeshita’ muestra resultados de tratamiento facial tras someterse a un procedimiento estético en vivo y compartir imágenes en redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Quién es ‘la Bebeshita’?

Daniela Alexis, conocida públicamente como ‘la Bebeshita’, es una influencer y conductora de televisión. Nació el 11 de diciembre de 1990 y comenzó a ganar notoriedad en 2016 tras su participación en el programa Enamorándonos de TV Azteca, donde inicialmente se presentó como “flechada”.

Con el paso del tiempo, su presencia en el programa evolucionó: se integró como “amorosa” y posteriormente asumió un rol como conductora y especialista amorosa, lo que la consolidó como una figura recurrente dentro del formato.

Después de su salida de Enamorándonos en 2020, Daniela Alexis continuó desarrollándose en la televisión como conductora en distintos espacios de TV Azteca, al mismo tiempo que mantuvo su incursión en la música. Paralelamente, fortaleció su presencia en plataformas digitales, donde cuenta con un canal de YouTube, así como una comunidad de más de dos millones de seguidores en Instagram, desde donde comparte contenidos relacionados con su trabajo y actividades profesionales.

No te pierdas: Dorismar, tras quedar desfigurada por mala cirugía, toma radical decisión para recuperar su belleza