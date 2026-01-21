‘La Bebeshita’ cambiará implante de pecho tras mala práctica del cirujano de Dorismar ¡Otra vez al quirófano!

Daniela Alexis, influencer conocida como ‘la Bebeshita', dio a conocer que se someterá a una nueva intervención quirúrgica para cambiarse un implante en el seno, luego de detectar una mala práctica médica atribuida a José Achar, el cirujano que la operó. El nombre del médico vuelve a generar atención pública debido a malos antecedentes, como el caso de Dorismar, que te dimos a conocer en TVNotas, quién enfrentó complicaciones tras una rinoplastia realizada por el mismo especialista y que derivó en procedimientos adicionales sin resultados favorables.

Daniela Alexis reveló que se someterá a una cirugía para corregir un implante. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a ‘la Bebeshita’?

‘La Bebeshita’ habló sobre la experiencia que vivió tras someterse a una cirugía estética durante su etapa en el programa Enamorándonos. En entrevista con Celia Lora para La anatomía del error, la influencer explicó que, pese a la popularidad que ya tenía en redes sociales, no recibía un sueldo por su participación, por lo que la producción le habría ofrecido una intervención estética como una forma de apoyo, propuesta que decidió aceptar en ese momento.

La creadora de contenido contó que confió en el cirujano José Achar debido a que había realizado procedimientos a integrantes de Acapulco Shore, lo que le dio tranquilidad para avanzar con la operación. Detalló que inicialmente buscaba una lipotransferencia, pero también solicitó aumento de busto y una rinoplastia. Sin embargo, señaló que desde el inicio hubo irregularidades, ya que fue intervenida durante la madrugada y sin el seguimiento médico que ella esperaba.

Con el paso de los días, la influencer relató que su estado de salud se complicó y que la etapa de recuperación fue especialmente difícil. “Quedé muy mal, fue lo peor de mi vida”, expresó al recordar los síntomas que presentó, como desmayos y escalofríos, además de una infección que se detectó semanas después. También destacó que llegó a temer por su integridad física y compartió que atravesó momentos de incertidumbre mientras enfrentaba las consecuencias de aquella cirugía.

¿Qué le pasó a ‘la Bebeshita’? Revela que cambiará implantes tras mala práctica médica. / Foto: Redes sociales

‘La Bebeshita’ se someterá a cirugía para cambiar implantes

‘La Bebeshita explicó que se la cirugía a la que se someterá es para corregir un problema derivado de una intervención previa. La influencer detalló que desde hace años presenta complicaciones en uno de sus implantes mamarios, situación que la llevó recientemente a realizarse una revisión médica y a tomar la decisión de operarse nuevamente para atender lo que describió como una corrección necesaria.

“En diciembre, me quería operar las bubis porque tengo un problema que hace muchos años me operó un doctor, me hizo mala praxis, una se me contracturó, una está muy arriba, dura, y apenas me fui a checar y que mi implante se voltea adentro de mi bubi... gira. La doctora que me estuvo agarrando lo giró y me quedé traumada”, dijo durante una entrevista con medios.

Señaló que esta situación le generó preocupación y que incluso llegó a considerar retirarse los implantes o reducir el tamaño del busto, aunque finalmente optó por buscar una solución quirúrgica. También explicó que ha postergado la intervención durante años por motivos personales, pero que ahora decidió priorizar su bienestar.

La influencer mencionó que ya tiene contemplada una nueva valoración con otro cirujano, luego de que no pudiera operarse en la fecha que tenía prevista. Aclaró que los problemas actuales se derivan de una mala práctica ocurrida años atrás y que su objetivo es corregir el daño acumulado con el paso del tiempo, para poder recuperarse y retomar sus actividades con normalidad.

“Yo me quiero operar porque están mal, es una corrección y hasta pensaba en quitarme los implantes, pensaba en quitarme un poquito las bubis, pero el doctor estaba llenísimo. Me van a dormir porque van a cortar mucha piel por una mala praxis, les decía a otros compañeros que (el cirujano) operó a Dorismar, ya tenía malas operaciones ese cirujano y quiero arreglarlo”, mencionó.

‘La Bebeshita’ se someterá a un cambio de implante. / Foto: Redes sociales

¿Cómo se ve afectada la salud de ‘la Bebeshita’?

Daniela Alexis explicó de qué manera las complicaciones con su implante han impactado su salud y por qué será necesario someterse a una nueva cirugía. La influencer aclaró que no enfrenta un riesgo grave, pero sí una condición que requiere atención médica.

“De salud no hay nada que me muera, pero está contracturada”, explicó, al tiempo que señaló que el problema también pudo originarse por golpes, presión o caídas, incluso durante su participación en Las estrellas bailan en Hoy. Además, indicó que, tras la intervención, deberá cumplir con al menos un mes de reposo como parte de su recuperación.

