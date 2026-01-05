Dorismar luce impactante cambio tras reconstrucción de nariz ¡después de la pesadilla que vivió! | FOTOS

Dorismar mostró los resultados de su nariz tras someterse a una cirugía de reconstrucción, luego de vivir una experiencia que marcó un antes y un después en su vida. La pesadilla comenzó en 2023, cuando la actriz decidió realizarse un procedimiento que parecía sencillo, un retoque estético nasal, pero cuyo resultado fue completamente opuesto a lo prometido, como TVNotas te dio a conocer.

No te pierdas: ¡Al igual que Dorismar! Verónica del Castillo tuvo que operarse por una negligencia médica: “Muy mal”

Dorismar acudió a Colombia para una reconstrucción de nariz. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Dorismar?

De acuerdo con información que te revelamos en TVNotas, Dorismar buscó una solución tras los malos resultados de la primera cirugía, confiando nuevamente en el mismo especialista: José Achar. Sin embargo, lejos de corregir el daño, la situación empeoró. “Todo salió mal. No la dejó tal y como se lo había prometido. De hecho, quedó peor el hueso de la nariz. El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido”, relató una fuente cercana a la presentadora.

El médico minimizó lo ocurrido y la convenció de someterse a una segunda intervención. En ese procedimiento, “le limó el tabique”, lo que provocó que su nariz quedara “exageradamente pequeña y curvo”. Posteriormente para tratar de corregir ese error, “le colocaron un implante artificial de relleno”, un procedimiento que, de acuerdo con la fuente, no fue autorizado por Dorismar y terminó agravando aún más el problema estético y funcional.

Con la esperanza de una solución definitiva, en 2024 Dorismar se sometió a una tercera cirugía, pero el resultado fue aún más delicado. “La desfiguró. Casi no podía respirar por sus vías nasales, prácticamente se la mutilaron. Le dejaron una nariz nada funcional”, aseguró la fuente a TVNotas. Las consecuencias también fueron emocionales, ya que, según se reveló, “Dorismar quedó mal psicológicamente y perdió su autoestima. Fue a terapia, ya que se quedó sin poder trabajar”.

No te pierdas: Reviven el caso de La Bebeshita: casi pierde un seno tras cirugía con José Achar, cirujano de Dorismar

Dorismar se somete a reconstrucción de nariz en Colombia

Cuando las opciones en su entorno parecían agotadas, Dorismar decidió viajar a Colombia para buscar una solución definitiva a los daños que sufrió. Ahí fue atendida por el otorrinolaringólogo y especialista en cirugía facial Froilán Páez, quien aceptó su caso al considerarlo de alta complejidad. El médico explicó que recibió a una paciente con un historial médico severo, marcado por cirugías previas y diversas complicaciones que hacían del procedimiento un verdadero reto quirúrgico.

De acuerdo con el especialista, Dorismar presentaba necrosis en la piel del dorso nasal, rechazo de una prótesis que derivó en infección, migración irregular de injertos de cartílago y un compromiso funcional importante que afectaba su respiración. Ante este panorama, el plan quirúrgico se diseñó cuidadosamente para atender tanto los daños visibles como los problemas internos que comprometían su salud.

Para lograr la reconstrucción, se emplearon técnicas avanzadas que incluyeron injertos para levantar y ensanchar el puente nasal, así como la reconstrucción de la espina nasal, la columela y la válvula externa. Froilán Páez subrayó que estos procedimientos implican no solo un desafío técnico, sino también emocional: “Este tipo de retos quirúrgicos los enfrentamos a diario, son complejos no solo por la técnica quirúrgica sino por el compromiso emocional de nuestros pacientes…”. El objetivo principal de la intervención fue devolverle a Dorismar funcionalidad, salud y seguridad, más allá del aspecto estético.

No te pierdas: ¡Dorismar desfigurada y mutilada! Buscando verse más hermosa, quedó irreconocible tras cirugía estética: FOTOS

Dorismar muestra resultados tras compleja cirugía de reconstrucción nasal. / Foto: Redes sociales

¿Cómo luce Dorismar tras la reconstrucción de nariz?

Froilán Páez compartió públicamente los primeros resultados de la cirugía reconstructiva de Dorismar y mostró cómo luce actualmente, a más de 10 días de la intervención. A través de sus redes sociales, el especialista explicó que se trata de un proceso en evolución y acompañó las imágenes con un mensaje en el que señaló: “Reconstruyendo expectativas en Dorismar, quién nos visitó desde México a nuestras oficinas en Bogotá”, destacando que el seguimiento será clave para evaluar los cambios a largo plazo.

En la publicación, el médico detalló que esta intervención correspondió a una cuarta rinoplastia, luego de tres cirugías previas realizadas por otro especialista. “Utilizamos cartílago costal para su reparación no solo estética sino también funcional”, precisó Páez, quien también explicó que Dorismar presentaba una piel delgada y previamente lesionada por un inyectable tipo ácido hialurónico que “generó necrosis de la piel por oclusión vascular”, así como una mucosa nasal atrófica debido a una prótesis anterior que se infectó y fue rechazada por su cuerpo.

El especialista añadió que las asimetrías eran consecuencia de la falta de soporte provocada por técnicas quirúrgicas fallidas con cartílago auricular en procedimientos anteriores. Sobre el avance del proceso, Froilán Páez aclaró que “Tan solo 12 días de cirugía, durante 12 meses veremos el efecto de la cicatrización”, subrayando que el resultado final dependerá de múltiples factores.

“El resultado final dependerá de la combinación de sus antecedentes, tipo de cirugía, tipo de piel, cicatrización y cuidado postoperatorio”, puntualizó, dejando claro que se trata de un proceso personalizado y gradual.

No te pierdas: Dorismar confiesa si su hija sabe que vende contenido exclusivo: “que lo vea”