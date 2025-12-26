¡Al igual que Dorismar! Verónica del Castillo tuvo que operarse por una negligencia médica: “Muy mal”

En abril de 2025, Verónica del Castillo sorprendió a todos al contar que se había quitado los implantes de sus pechos, los cuales se había puesto hace aproximadamente 20 años. En aquel entonces, mencionó que había tenido muchas complicaciones de salud, incluyendo pérdida de memoria y dolor en el cuerpo.

“He presentado infecciones en vías urinarias, síndrome doloroso vesical, o sea, en vejiga, infecciones en garganta, pues muchas infecciones. Me empezaron a decir los doctores y la investigación que empecé a hacer por el BII (Breast Implant Illness), que es mejor conocido como enfermedad de ASIA”, explicó en aquel entonces Verónica del Castillo.

Ahora que han pasado algunos meses desde el procedimiento, la hija de Eric del Castillo habló más a fondo de su intervención y confesó que, al igual que Dorismar, sufrió una negligencia médica.

Verónica del Castillo / Redes sociales

Te recomendamos: Eric del Castillo estuvo al borde del colapso a sus 91 años, revela su hija Verónica ¡Lo diagnosticaron mal!

¿Qué le pasó a Dorismar y qué negligencia médica sufrió?

Una fuente anónima contó a TVNotas que Dorismar, actriz y conductora de televisión, se sometió a una cirugía estética que no salió bien. Todo se suscitó en 2023; la celebridad habría acudido con el doctor José Achar para hacerse un “arreglito” en la nariz.

“No la dejó tal y como se lo había prometido. De hecho, quedó peor el hueso de la nariz. El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido”, relató.

Al ver esto, Dorismar fue a pedirle explicaciones al médico, quien, presuntamente, había “minimizado” el asunto y le dijo que arreglaría el problema. Desafortunadamente, la segunda operación solo “empeoró las cosas”. En 2024, la famosa volvió a confiar en él y se sometió a una tercera intervención.

Debido a que no se solucionaba el problema, la actriz acudió con un nuevo especialista en Bogotá, Colombia. En tanto que sus abogados comenzaron un proceso legal en contra de Achar.

“Pues ahora sí que con qué cara. Ya viene el Mundial y Dorismar es una figura reconocida y con esto que pasó, ni cómo buscar espacios televisivos ni la manera de acercarse a las marcas comerciales. Dorismar quedó mal psicológicamente y perdió su autoestima. Fue a terapia, ya que se quedó sin poder trabajar”, resaltó nuestra fuente.

Dorismar se somete a cirugías estéticas, antes y después del procedimiento / TVNotas

No te pierdas: Como a Ari Telch, tunden a Verónica del Castillo por despedida a Rebecca Jones

¿Qué le pasó a Verónica del Castillo con sus implantes de pecho?

En una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Verónica del Castillo habló de la operación para quitarse los implantes a la que se sometió hace algunos meses. Indicó que había ido con su médico y este le dijo que todo estaba “bien”, dándole a entender que sus síntomas eran “normales”.

La celebridad se dijo sumamente agradecida de “haber seguido sus instintos” y buscar otras opiniones, pues sus dolencias empeoraban con el paso del tiempo.

“Llegué a tener síntomas muy fuertes de dolor de articulaciones, caída de pelo, piel seca y, sobre todo, la memoria. Mi cirujano, el que me las puso, muy mal, porque él acabó diciendo: ‘no, no tienes nada’... Se guiaba nada más porque me tocaba… Hace dos años me sugirieron quitármelos, pero la hablé y me dijo: ‘No les hagas caso, duran hasta 45 años’. No es cierto, seguí haciendo caso de mi intuición” Verónica del Castillo

La también conductora dijo estar muy feliz con la decisión de haberle “hecho caso a su cuerpo” y programar la explantación de sus implantes: “Maravilloso”, concluyó.

#LoVisteEnVentaneando: Verónica del Castillo se retiró los implantes de pecho debido a los tremendos problemas de salud que le acarrearon. 😰 😪#Ventaneando por #AztecaUNO 📺 pic.twitter.com/TVZBybkpfb — Ventaneando (@VentaneandoUno) December 26, 2025

¿Quién es Verónica del Castillo?

Verónica del Castillo es una periodista, conductora de televisión, escritora, terapeuta y conferencista mexicana.

Tiene 55 años.

Es hija del primer actor de Eric del Castillo y hermana de Kate del Castillo.

Ha trabajado para diversos medios como Televisa, Univision y Azteca US.

Es autora de varios libros, entre ellos Tú eres un milagro.

Tiene un hijo. Actualmente está en una relación.

Mira: Verónica del Castillo se hartó de mantener a René de la Parra ¡y lo corrió de su casa!