Alejandro Fernández: ¿No fue hospitalizado por apendicitis? Revelarían ¡que fue por otro motivo!

Hace algunos días, Alejandro Fernández causó preocupación al dar a conocer que había sido hospitalizado de emergencia. ‘El Potrillo’ contó que había sido operado por una apendicitis, señalando que todo había salido muy bien.

En medio de todo esto, se habría filtrado que, presuntamente, Alejandro Fernández habría mentido sobre el motivo de su hospitalización, lo que causó todo tipo de especulación en redes sociales, ¿qué está pasando? ¡Te contamos todo lo que se sabe!

¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Fernández hoy, 13 de enero, tras hospitalización?

Durante el pasado fin de semana, Alejandro Fernández usó su Instagram para informar sobre los resultados de su cirugía. Reveló que la intervención salió muy bien y que actualmente se encuentra en fase de recuperación. También les agradeció a todos los fans por sus mensajes de apoyo.

“Hola, mi gente, les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. Los quiero mucho”, expresó.

Todo parece indicar que no ha surgido ninguna clase de complicación. Y es que, hace apenas unas horas, reapareció en redes sociales promocionando las nominaciones que tiene en los Premios Lo Nuestro. Resaltó que está contemplado en seis categorías y le pidió ayuda al público para que votaran por él.

“¡Ya se armó! 6 NOMINACIONES A @premiolonuestro Gracias por tanto, mi gente ¡A VOTAR!”, manifestó. Entre las nominaciones en las que está contemplado se encuentran Tour del año y Canción del año.

¿Alejandro Fernández mintió sobre el motivo de su hospitalización?

Si bien Alejandro Fernández aseguró que todo había sido por una apendicitis, el periodista Álex Kaffie habría sugerido que esto sería mentira. A través de redes sociales, el comunicador escribió:

“Mentira que lo operaron de apendicitis. Fue otra situación lo que lo llevó a ser hospitalizado.” Álex Kaffie

Aunque no mencionó nombres o contexto, muchos aseguraron que habría hecho referencia a la reciente hospitalización de Alejandro Fernández, lo que desató todo tipo de rumores, principalmente relacionados con su presunto problema con el alcohol.

Esto último, debido a que en varias ocasiones se le ha visto en aparente estado inconveniente en algunos conciertos. Incluso a finales del año pasado se viralizó un video en el que, aparentemente, se le veía en mal estado y al borde del vómito.

¿Alejandro Fernández tiene problemas con el alcohol?

En diversas ocasiones, Alejandro Fernández ha admitido que a veces suele consumir alcohol previo a un concierto para relajar los nervios. Sin embargo, ha dejado ver que no tiene problema con esto y que los videos virales en los que se vería “desorientado” se deben a una combinación de factores como el ayuno y estrés.

Poco después de que se viralizó el clip en el que, aparentemente, se le observa en mal estado durante una presentación, Álex, el hijo de la celebridad, explicó que su padre tiene “reflujo”, lo que lo habría afectado en aquella ocasión.

“Mi papá siempre ha tenido problemas de reflujo y, a veces, en sus conciertos, ya sabes, que su coñaquito, todo ese rollo o, muchas veces, toma té de jenjibre yo es lo que diría que es lo que le dá más reflujo, yo, por lo que vi, porque lo vi bien, realmente no lo vi en mal estado ni nada”, puntualizó.

