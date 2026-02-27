¿Gomita regresa al hospital tras cirugía? Reportan que “está bien mala”; ella dice: “El dolor es insoportable”

La salud de Gomita ha sido motivo de preocupación en las últimas semanas. A principios de febrero, la conductora se sometió a una cirugía de emergencia que, según sus propias palabras, la puso en riesgo de morir. Debido a que no dio muchos detalles de su intervención, nacieron muchas especulaciones. Incluso se llegó a decir que presuntamente había fallecido, algo que la propia celebridad y familia desmintieron categorícamente.

Ahora, Araceli Ordaz, nombre real de la celebridad, vuelve a encender las alarmas. Y es que no solo un periodista dio a conocer que su estado médico había decaído, sino que también ella habría admitido que está pasando por un “dolor insoportable”, ¿qué está pasando?

¿Por qué Gomita se operó a principios de febrero?

A través de redes sociales, Gomita comentó que se había sometido a una operación de emergencia el 5 de febrero. Mencionó que su vida estuvo en riesgo y afirmó sentirse muy agradecida de que al final todo saliera bien.

No quiso dar detalles, pero se sabe que fue por algo relacionado con el estómago, pues la celebridad llegó a enseñar la gran cicatriz que tiene en el vientre. En redes sociales, se empezó a especular que el suplemento que usó para bajar de peso la habría llevado al hospital.

Ante esto, la propia celebridad compartió un comunicado en el que la empresa señalaba que su producto no había tenido nada que ver y le deseaba todo lo mejor en su recuperación.

“Nuestro producto es un suplemento alimenticio, no es un medicamento, y ha sido sometido a análisis de calidad y contaminantes, cuyos certificados ya hemos compartido anteriormente”, manifestó.

A lo largo de las semanas, la conductora ha enseñado un poco de lo que ha sido su recuperación y, de manera paulatina, comienza a retomar su carrera como influencer.

¿Gomita empeoró tras su cirugía?

Durante una emisión reciente del programa ‘Todo para la mujer’, uno de los conductores reportó que hace poco tuvo un encuentro con Gomita. Según su testimonio, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024' pidió que no la grabaran, ya que, aparentemente, se veía muy mal.

También dio detalles sobre por qué habría sido operada de emergencia. Supuestamente, le habrían quitado una parte de su intestino como consecuencia de un medicamento que habría usado para bajar de peso.

“Es un poco alarmante. Me encontré con Gomita. No quiso que la grabáramos; platicamos menos de un minuto… Dicen que se inyectó Ozempic. Está bien mala. La operaron de emergencia, creo que le quitaron una parte de su intestino. Yo, ayer que la vi, me dijeron: ‘No, puede que quiera hablar, pero ella se siente mal’. Realmente yo la vi mal; la tuvieron que agarrar del brazo como para que caminara. Camina muy despacio. Su hermano la tiene que ayudar”. Todo para la mujer

Cabe destacar que, de acuerdo con sitios médicos como Mayo Clinic, el Ozempic es un medicamento inyectable que se suele usar para controlar los niveles de azúcar en diabéticos. No obstante, mucha gente lo ha empezado a usar como un método para bajar de peso, algo que no es recomendado por profesionales.

Preocupación real 🚨"No quiso que la grabáramos, platicamos menos de un minuto": Ernesto Buitron (@ERNESTOBUITRON) afirma que encontró a Gomita visiblemente debilitada tras un drástico cambio de look.#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/KBEqS5vfG7 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 26, 2026

¿Qué dice Gomita sobre su estado de salud?

Por su parte, durante la noche del 26 de febrero, Gomita subió un video para disculparse por no haber hecho la transmisión en vivo que había prometido. Admitió que han sido días difíciles, pues su recuperación, aparentemente, ha sido dolorosa.

“Me sentí muy mal. Esto me desespera a veces. De verdad, les muestro que le echo muchas ganas, que me sienta bien y me levanto. Me siento mal y me empezó a doler mucho. Ya lloré demasiado, lo siento. Les pido una disculpa. Me siento tan mal. Le pido a Dios que se me quite porque el dolor es insoportable”, expresó.

Hasta el momento, no ha dado más declaraciones sobre su sentir. En tanto que sus fans no han dudado en apoyarla y desearle todo lo mejor en su recuperación.

