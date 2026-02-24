Paul Stanley revela que terminó en el hospital tras un encuentro íntimo con su esposa en Italia ¿Le falló?

El conductor Paul Stanley sorprendió al revelar que unas vacaciones románticas con su esposa terminaron en el hospital. Lo que comenzó como un viaje a Italia en pareja, incluyó días de descanso, comida, bebida y convivencia íntima, pero concluyó con una visita a urgencias tras presentar malestares físicos al regresar a México.

Paul Stanley una aparatosa caída durante el concierto de Josi Cuén y Jorge Medina / Foto: FB/Paul Stanley

¿Por qué Paul Stanley terminó en el hospital después de sus vacaciones?

Durante la sección “Érase una vez… un miembro” del programa Miembros al aire, transmitido por Unicable, Paul Stanley contó que viajó junto a su esposa, Joely Bernat, a Italia. Según explicó, pasaron varios días en Sicilia antes de trasladarse a Roma y posteriormente tomar el vuelo de regreso a México, con escala en Madrid.

De acuerdo con su narración, durante tres días permanecieron en un mismo lugar disfrutando del viaje, con abundante comida, bebidas y convivencia íntima en pareja. El conductor detalló que el ritmo de las actividades y el trayecto de regreso influyeron en su estado físico.

Relató que el itinerario fue Sicilia-Roma, Roma-Madrid y finalmente Madrid-México. Fue durante el último tramo cuando comenzó a sentirse agotado. Al llegar al país, dijo que ya se encontraba “desguazado”, por lo que decidió acudir directamente al hospital.

El conductor señaló que no se trató de una situación planificada, sino de una reacción física tras el desgaste acumulado. La experiencia fue compartida en tono anecdótico dentro del programa, generando comentarios entre los conductores presentes.

Paul Stanley / Liliana Carpio y redes sociales / Contamos con el permiso para publicar a la menor

¿Qué diagnóstico recibió Paul Stanley en urgencias?

Paul Stanley explicó que al llegar al hospital expresó al personal médico:

“Me siento mal, me siento débil”. Paul Stanley

De acuerdo con su testimonio, un médico le indicó que se recostara para comenzar la revisión. Indicó que le aplicaron suero y le realizaron diversos estudios para determinar el origen de su malestar. Durante la conversación en el programa, mencionó que en la valoración médica le señalaron apnea del sueño.

También comentó que, en ocasiones, cuando no se detecta de inmediato un problema específico, algunos hospitales solicitan la intervención de distintos especialistas para ampliar el diagnóstico. Esto lo compartió como parte de su experiencia personal tras haber sido atendido en urgencias.

No detalló si permaneció hospitalizado por un periodo prolongado ni especificó el tratamiento posterior, pero dejó claro que el episodio ocurrió inmediatamente después de su regreso del viaje internacional.

Paul Stanley es el conductor de Hoy que se cayó en el concierto de Josi Cuen y Jorge Medina. / Foto: FB/Paul Stanley

¿Qué dijo Paul Stanley sobre su viaje a Italia con Joely Bernat?

El conductor Paul Stanley relató que el viaje a Italia fue una experiencia en pareja junto a Joely Bernat, madre de su hija. Señaló que visitaron la llamada “Bella Italia” y que durante la estancia mantuvieron una convivencia constante.

Según sus palabras, estuvieron tres días en un mismo sitio:

“Duramos tres días en un lugar teniendo mucha relación íntima, mucha comida, mucha bebida y cuando regresé… no es presunción… regresamos de Sicilia a Roma y luego Roma-Madrid y ya cuando llegamos a Madrid-México, ya llegue así desguazado… y al hospital”. Paul Stanley

Explicó que el desgaste físico se acumuló junto con el traslado aéreo de varias horas entre Europa y México. El comentario surgió como parte de una sección en la que los conductores comparten anécdotas personales. En el foro estaban presentes Mau Nieto, Jean Duverger y Facundo, quienes reaccionaron con preguntas sobre el diagnóstico y la forma en que explicó su malestar al llegar al hospital.

