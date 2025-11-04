Paul Stanley no planea tener más hijos pronto, ¿cuál es la razón?: “Ha habido altibajos…"

A pesar de la felicidad que la pequeña Victoria ha traído a sus vidas, Paul Stanley y Joely Bernat no planean tener más hijos pronto. El conductor revela sus razones: “No es que no quiera más hijos, pero, por el momento, quiero disfrutar a mi ‘bebechita’. Es un amor. Nos sorprende. Quiero aprovecharla”.

El presentador disfruta esta etapa al máximo, aunque implique desveladas: “A mi mujer, mis respetos por la gran labor que realiza, y a uno por el trabajo que se hace para sacar adelante a la familia. Somos un equipo. Ha sido algo muy bonito, pero cansado. Estamos viviendo los mejores momentos de nuestras vidas”

Joely añadió: “Cuando llega del trabajo él se encarga de la bebé, juega con ella y la carga. El otro día le dije: ‘Le cambias la ropita y el pañal’. Me fui, regresé y la niña traía moños por aquíy por allá (ríe)”.

Paul reveló qué es lo que no le gusta de ser papá: “No puedo con la c4c4 (ríe) Me cuesta mucho trabajo, pero el otro día sí me la rifé. Me puse ch1.... y lo hice rápido, porque la mamá ya estaba dormida”.

Paul Stanley y su familia / Liliana Carpio y redes sociales / Contamos con el permiso para publicar a la menor

No te pierdas: Paul Stanley estrena ‘Lo tomas o lo dejas’, programa de concursos que dedicará a su papa, Paco Stanley

¿Cómo ha sido la paternidad para Paul Stanley?

Paul Stanley considera que ha cumplido su sueño de formar una gran familia y eso se lo agradece a laguía de su papá, Paco Stanley (†), desde el cielo: “Joely llegó a mi vida hace 11 años ya. Ya tenemos una bebé y tenemos una hermosa historia, seguramente con las bendiciones de mi jefe, pero no solo de él, sino las de toda la familia de ella y de la mía. Nos encontramos y nos amamos”.

El actor trata todos los días de aprender y ser mejor cada vez que tiene que estar con su hija: “Me considero el más cabr...”.

Afirma que todos los días se trabaja para mantener un buen matrimonio, pero asegura: “No hay ejemplos (ríe)”. Joely añade: “Se logra con comunicación y comprensión, y el amor se va forjando”.

Stanley señala que se había creado expectativas sobre el matrimonio, pero nunca se imaginó cómo sería: “Yo la he pasado bien. Ha habido altibajos, como en toda relación, pero ella ha sido un pilar en mi vida y en mi carrera. Es mutuo”.

Finalmente, Paul considera que ya ‘sentó cabeza’ y que su prioridad son Joely y Victoria. “Mi mejor experiencia es la que he vivido con mi esposa e hija. Ahora sí ya senté cabeza. Si quieren aprender a hacerlo, llámenme (ríe)”

Paul Stanley / Liliana Carpio y redes sociales / Contamos con el permiso para publicar a la menor

Te recomendamos: Paul Stanley visita tumba de su papá Paco Stanley junto a su hija y rompe en llanto, VIDEO

¿Quién es Paul Stanley?

Debutó como actor en 2008 en la serie Central de Abasto. Después estuvo en telenovelas como Camaleones, Soy tu dueña, Porque el amor manda, Amor de barrio y Sueño de amor.

Lo vimos en las series: Cásate conmigo, mi amor, Mi querida herencia, Perdiendo el juicio y Tal para cual, entre otras.

En teatro hizo: No puedo, Don Juan Tenorio, Perfume de Gardenia, La caja, Aventurera y El Tenorio cómico, entre otras.

Actualmente participa como conductor en Hoy.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Entre lágrimas, conductores de ‘Hoy’ despiden a querido integrante del programa: “Lo sentimos en el corazón”