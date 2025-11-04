Paul Stanley no planea tener más hijos pronto, ¿cuál es la razón?: “Ha habido altibajos…"
Paul Stanley, conductor de ‘Hoy’, habla de su reciente paternidad y confiesa por qué no planea tener más hijos pronto. ¡Esto dijo en entrevista para TVNotas!
A pesar de la felicidad que la pequeña Victoria ha traído a sus vidas, Paul Stanley y Joely Bernat no planean tener más hijos pronto. El conductor revela sus razones: “No es que no quiera más hijos, pero, por el momento, quiero disfrutar a mi ‘bebechita’. Es un amor. Nos sorprende. Quiero aprovecharla”.
El presentador disfruta esta etapa al máximo, aunque implique desveladas: “A mi mujer, mis respetos por la gran labor que realiza, y a uno por el trabajo que se hace para sacar adelante a la familia. Somos un equipo. Ha sido algo muy bonito, pero cansado. Estamos viviendo los mejores momentos de nuestras vidas”
Joely añadió: “Cuando llega del trabajo él se encarga de la bebé, juega con ella y la carga. El otro día le dije: ‘Le cambias la ropita y el pañal’. Me fui, regresé y la niña traía moños por aquíy por allá (ríe)”.
Paul reveló qué es lo que no le gusta de ser papá: “No puedo con la c4c4 (ríe) Me cuesta mucho trabajo, pero el otro día sí me la rifé. Me puse ch1.... y lo hice rápido, porque la mamá ya estaba dormida”.
¿Cómo ha sido la paternidad para Paul Stanley?
Paul Stanley considera que ha cumplido su sueño de formar una gran familia y eso se lo agradece a laguía de su papá, Paco Stanley (†), desde el cielo: “Joely llegó a mi vida hace 11 años ya. Ya tenemos una bebé y tenemos una hermosa historia, seguramente con las bendiciones de mi jefe, pero no solo de él, sino las de toda la familia de ella y de la mía. Nos encontramos y nos amamos”.
El actor trata todos los días de aprender y ser mejor cada vez que tiene que estar con su hija: “Me considero el más cabr...”.
Afirma que todos los días se trabaja para mantener un buen matrimonio, pero asegura: “No hay ejemplos (ríe)”. Joely añade: “Se logra con comunicación y comprensión, y el amor se va forjando”.
Stanley señala que se había creado expectativas sobre el matrimonio, pero nunca se imaginó cómo sería: “Yo la he pasado bien. Ha habido altibajos, como en toda relación, pero ella ha sido un pilar en mi vida y en mi carrera. Es mutuo”.
Finalmente, Paul considera que ya ‘sentó cabeza’ y que su prioridad son Joely y Victoria. “Mi mejor experiencia es la que he vivido con mi esposa e hija. Ahora sí ya senté cabeza. Si quieren aprender a hacerlo, llámenme (ríe)”
¿Quién es Paul Stanley?
- Debutó como actor en 2008 en la serie Central de Abasto. Después estuvo en telenovelas como Camaleones, Soy tu dueña, Porque el amor manda, Amor de barrio y Sueño de amor.
- Lo vimos en las series: Cásate conmigo, mi amor, Mi querida herencia, Perdiendo el juicio y Tal para cual, entre otras.
- En teatro hizo: No puedo, Don Juan Tenorio, Perfume de Gardenia, La caja, Aventurera y El Tenorio cómico, entre otras.
- Actualmente participa como conductor en Hoy.
