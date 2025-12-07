AimeP3 presenta por primera vez a su bebé y fans explotan las redes sociales: así fue el momento FOTOS

La reconocida creadora de contenido mexicana AimeP3, cuyo nombre real es Marisol Domínguez Maya, conmovió a millones de usuarios al compartir por primera vez fotografías del rostro de su hijo en sus redes sociales. Más allá de su carrera como tiktoker, el público ahora llama esta nueva etapa de Domínguez, como su “renacimiento digital”.

¿Cómo anunció AimeP3 su embarazo?

La influencer mexicana AimeP3, cuyo nombre real es Marisol Domínguez Maya, tomó por sorpresa a su comunidad al revelar de manera inesperada que está esperando un bebé. La noticia la dio a conocer mediante una publicación en Instagram, donde mostró una fotografía en la que sostiene un ultrasonido.

Según lo que mostrado en sus redes, la creadora de contenido compartió una imagen posando frente a un fondo azul. En la foto luce un vestido negro con detalles de tul, un top brillante y un cinturón adornado con cadenas y aros. AimeP3 aparece sonriendo a la cámara mientras sostiene el ultrasonido que confirma su embarazo y escribió el siguiente mensaje:

Esta no es la manera en que quería dar la noticia. Ni tampoco el momento. Pero aquí está. El mejor regalo de cumpleaños. AimeP3

En el video publicado en su canal de YouTube puso fin a las especulaciones al confirmar que sí está embarazada y contó cómo descubrió esta nueva etapa de su vida. De acuerdo con su relato, la idea de convertirse en madre jamás había sido algo que considerara posible.

AimeP3 anuncia embarazo

¿Cómo presentó AimeP3 a su hijo en redes sociales?

Desde que AimeP3 anunció su embarazo a inicios de 2025, las especulaciones y el interés por su vida personal han sido constantes. Sin embargo, la influencer optó por mantener la identidad visual del pequeño completamente en privado, evitando mostrar su rostro en fotografías o transmisiones en vivo.

Apenas inició diciembre, y la creadora decidió cambiar ese rumbo y compartir con el público una serie de imágenes donde se observa al bebé con claridad. En una extensa publicación, AimeP3 anunció:

Hola a todos, les presento a (hijo) nació el 29 de Julio del 2025, desde el año pasado mi vida cambió enteramente al saber que estaba embarazada jamás lo pensé, jamás imagine a esta edad dar a luz a este hermoso bebé. AimeP3

La influencer explicó que, aunque no planeaba la maternidad, considera que su hijo llegó “por algo” y que hoy agradece al universo y a Dios porque el pequeño “ está bien, es un bebé sano y muy querido ”.

Las imágenes pueden encontrarse en su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió una tierna sesión de fotos que se realizó en compañía de su pequeño.

AimeP3 presenta a su bebé

¿Quién es AimeP3 y qué contenido hace?

Marisol Domínguez Maya (conocida en internet como AimeP3) nació el 20 de marzo de 1989 en Nezahualcóyotl, Estado de México. Inició su trayectoria en redes alrededor de 2010, cuando comenzó a subir videos a YouTube sobre aspectos de su vida diaria, manualidades, consejos, contenido humorístico y su característico estilo irreverente.

Su manera poco convencional de crear contenido le ha permitido construir una comunidad fiel, aunque también ha provocado opiniones divididas entre quienes la apoyan y quienes la critican, consolidando su presencia dentro de la cultura digital en México.

A pesar de su popularidad, la carrera de AimeP3 ha estado acompañada de controversias. En 2025 fue señalada por presunto maltrato animal tras la muerte de una de sus mascotas, situación que desató una ola de críticas, manifestaciones y un intenso debate público que impactó de manera importante en su reputación.

