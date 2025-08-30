¿El supuesto padre del hijo de AimeP3 rompe el silencio? La influencer responde con fuertes declaraciones

La vida de Marisol Elena Eugenia Domínguez Maya, mejor conocida en redes como AimeP3, ha estado rodeada de controversia en los últimos meses. Primero fue tendencia por un rumor de su supuesta muerte, después por las versiones sobre una enfermedad grave y, finalmente, por la llegada de su primer hijo. Sin embargo, lo que parecía ser un capítulo de felicidad se ha visto empañado por los señalamientos del supuesto padre de su bebé, quien asegura que no le permiten ver al menor.

¿Cuál es el estado de salud de AimeP3 tras el nacimiento de su hijo?

El nacimiento del bebé de AimeP3 no fue un proceso sencillo. La influencer reconoció en un video que, tras dar a luz, sufrió complicaciones que la obligaron a regresar al hospital. En un inicio, circularon versiones de que padecía una infección grave que derivó en sepsis, incluso su examigo Néstor Fly aseguró que su estado era delicado: “Su cesárea se le infectó por mala higiene y por sus enfermedades. Y realmente la está pasando mal”, declaró él en redes sociales.

Sin embargo, AimeP3 dio su propia versión y desmintió que se tratara de un problema de salud mal atendido. Según su testimonio, un ataque en su propio domicilio fue lo que provocó que su herida se abriera: “Me empezaron a insultar y a decirme cosas... tuve que hacer un esfuerzo grande y por ese esfuerzo se me abrió la cesárea. Entonces, yo hago responsable de lo que me llegara a pasar”, explicó.

Detrás de esa agresión se encuentran, presuntamente, las acusaciones de maltrato animal en su contra, luego de la muerte de su perrita Chiwis. De acuerdo con versiones en redes, la mascota habría sido atacada por otros perros que, supuestamente, ella misma entrenaba para ser agresivos.

¿El papá del bebé de AimeP3 nunca estuvo presente? Esto reveló la influencer

Desde que AimeP3 anunció su embarazo, una de las preguntas más frecuentes entre sus seguidores ha sido: ¿quién es el padre de su hijo? En su momento, la influencer prefirió mantener esa información en privado, asegurando que no le daría foco a ese tema. Ahora, tras semanas de especulación, parece que la razón detrás de su silencio ha salido a la luz.

En medio de la polémica que rodea su salud y las acusaciones de maltrato animal, AimeP3 reveló en exclusiva para TVNotas que el padre de su hijo no ha estado presente ni emocional ni económicamente. Con firmeza, la creadora de contenido aseguró que ha enfrentado todo el proceso sola, contando únicamente con el apoyo incondicional de su madre.

AimeP3 “Muchos me preguntan acerca del papá de mi hijo, pero ni siquiera se molesta en averiguar. Ahora se cree todo un artista y un influencer haciendo transmisiones en vivo, pero la verdad es que él no ha hecho nada por nosotros. El niño es mío, yo lo parí, yo estoy sufriendo la cesárea, yo estoy sufriendo todo”

Marisol explicó que el hombre nunca tuvo dinero para ayudarla, ni siquiera en lo más básico. Aseguró que en más de una ocasión le pidió apoyo y él simplemente decía que no tenía: “Le dije que no tenía obligación de nada y me pidió un favor, quería conocer al bebé y que le pusiera su apellido. Pero le dije que no, ¿cómo iba a darle el apellido de alguien que no tuvo ni veinte pesos para traer un refresco”, remató.

Actualmente, se encuentra dedicada al cuidado de su hijo, enfrentando los retos de la maternidad, como la falta de sueño y la pérdida de leche materna, por lo que ha tenido que optar por fórmula. A pesar de las dificultades, aseguró que el bebé está sano y creciendo con normalidad.

“He tenido problemas con la lactancia, se me fue la leche por estar en el hospital, pero ahora le estamos dando fórmula y el bebé está bien, está sano, está creciendo bien y está igual en su control médico que todos los bebés. Y yo estoy muy contenta, la verdad.” AimeP3

¿El supuesto papá del hijo de AimeP3 la desmiente? Esto fue lo que dijo

Tras las duras declaraciones de AimeP3, Héctor Loon decidió dar su versión. En entrevista con Chisme TV, afirmó que él sí ha intentado acercarse y estar al pendiente, pero que la influencer le ha cerrado las puertas. Incluso, dejó entrever que podría recurrir a medidas legales para poder convivir con su hijo.

“Cuando supimos que estaba embarazada, teníamos comunicación… de repente cambió de opinión” Héctor Loon

De acuerdo con Héctor, siempre estuvo dispuesto a hacerse responsable y asegura que, aunque respeta la decisión de AimeP3, su objetivo es poder tener un rol en la vida del pequeño.

“Deberíamos llegar a un acuerdo por el niño, que sepa que aquí estoy, no estoy evadiendo, antes de tomar otras acciones, quiero hablar con ella” Héctor Loon

Por ahora, la versión de ambos sigue siendo contradictoria. Mientras AimeP3 sostiene que el padre nunca se preocupó por ellos, Héctor insiste en que ha intentado estar presente, pero no se lo han permitido.

