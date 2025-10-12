Aylín Mujica revela que padece extraña enfermedad del corazón: “Un dolor en medio del pecho”

La actriz y conductora cubana Aylín Mujica sorprendió a sus seguidores al revelar que padece una condición médica poco conocida que ha llegado afectar su corazón.

La revelación se dio durante su participación como conductora invitada en el programa “Hoy Día” de Telemundo, donde se mostró profundamente identificada con la explicación que ofreció la psicóloga Jennifer Flores sobre esta afección que conecta directamente las emociones con la salud del corazón.

Aylín Mujica revela que padece el síndrome del corazón. / Redes sociales

¿Qué enfermedad del corazón tiene Aylín Mujica?

Aylín Mujica confesó que su corazón no solo ha sufrido por el amor, sino también por una condición médica conocida como miocardiopatía de Takotsubo, más popularmente llamada síndrome del corazón roto o corazón congelado

La revelación se dio durante su participación como conductora invitada en el programa “Hoy día” de Telemundo, donde escuchó la explicación de la psicóloga Jennifer Flores sobre esta enfermedad y destapó que ella ha experimentando esta condición por lo cual decidió investigar más sobre el tema.

Durante la transmisión, Aylín compartió detalles de cómo esta condición ha impactado su vida sentimental.

“Yo soy experta en eso y me preocupé tanto con esa necesidad porque yo siempre he pensado que el amor es el motor que impulsa al ser humano. Yo, como artista y sensible que soy, siempre tengo que estar enamorada o en enamoramiento para sentirme viva, y de pronto me asusté y dije ‘voy a entrar más en materia’. Y esto clínicamente se llama miocardiopatía de Takotsubo”, explicó la actriz.

¿Cómo afecta la miocardiopatía de Takotsubo a Aylín Mujica?

Aylín Mujica describió cómo la miocardiopatía de Takotsubo se manifiesta en la vida de quienes la padecen. Según sus palabras, muchas personas reaccionan evitando involucrarse sentimentalmente, buscando protegerse del dolor emocional que puede derivar en una afectación física del corazón.

“Yo no quiero volver a sufrir, yo no quiero sentir ese dolor porque es un dolor que se siente en el medio del pecho; entonces de alguna manera dije ‘claro, eso es lo que me pasa, quiero evitar y por eso puse en un congelador mi corazón’”, confesó Mujica durante la emisión.

¿Qué es la miocardiopatía de Takotsubo que sufre Aylín Mujica?

Según Mayo clinic, la miocardiopatía de Takotsubo, que padece Aylín Mujica también conocida como síndrome del corazón roto, es una afección cardíaca temporal que imita los síntomas de un infarto. A pesar de que no se presentan bloqueos en las arterias coronarias, el corazón experimenta un debilitamiento repentino, generalmente en la punta del ventrículo izquierdo, lo que afecta su capacidad para bombear sangre de manera eficiente.

Esta condición suele desencadenarse por un estrés emocional o físico intenso, como la pérdida de un ser querido, un accidente o una enfermedad grave.

Los síntomas pueden parecerse a los de un infarto y suelen incluir:



Dolor en el pecho

Dificultad para respirar

Latidos cardíacos irregulares o rápidos

Desmayos o pérdida del conocimiento

Fatiga extrema

Náuseas o vómitos

Ansiedad o sensación de muerte inminente

Es importante destacar que, aunque estos síntomas son graves, la mayoría de las personas se recupera completamente con tratamiento adecuado.

El diagnóstico de la miocardiopatía de Takotsubo se realiza mediante una combinación de pruebas, que pueden incluir un electrocardiograma (ECG), análisis de sangre para detectar niveles elevados de enzimas cardíacas, ecocardiograma y angiografía coronaria para descartar bloqueos arteriales.

