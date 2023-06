Aylín Mujica confronta a Niurka por su amenaza; ella responde y la tacha de “mustia”

Niurka se le fue con todo a Aylín Mujica y hasta las conductoras de La Mesa Caliente salieron embarradas.

Luego de que Niurka amenazara a Aylín Mujica con exponer sus “trapos sucios” por criticar sus comentarios sobre el físico de Paty Navidad, la actriz hace frente a las palabras de la ‘Mujer Escándalo’ y asegura que jamás buscó ofenderla.

En una reciente emisión de La Mesa Caliente, Mujica afirmó que estaba sumamente confundida con la reacción de su colega, ni la razón por la que involucró a su expareja Ángel Said, quien hace poco se casó con su mejor amiga.

“¿Ahora que hice? No entiendo porqué (de sus palabras). Yo tuve una relación con Ángel Said y no pude ir a su boda el pasado sábado porque se casó con mi mejor amiga, yo los presenté y les deseo toda la suerte del mundo. Fue un gran novio para mí, pero no funcionó”, apuntó.

Bajo este panorama, la celebridad sostuvo su desacuerdo ante las opiniones de Niurka sobre el físico de Paty Navidad, ya que considera que las mujeres no deben criticarse por ese tipo de cosas.

Aylín Mujica aclaró que jamás quiso ofender a Niurka con su crítica acerca de sus comentarios contra Paty Navidad. / Instagram: @lamesacaliente

“Lo repito y se lo dejo a Niurka y se lo digo a cualquier mujer en el mundo; yo creo que ninguna mujer debe hablar feo de otra mujer. Así de simple”, dijo.

Para concluir con el tema, dejó en claro que no quiere tener problemas con la expareja de Juan Osorio: “yo nunca me metí con Niurka. Es simple, yo no me estoy metiendo con ella, solo estoy diciendo que no está bien hablar de otra mujer”, concluyó.

Niurka le vuelve a responder a Aylín Mujica

A pesar de que Aylín Mujica tenía las mejores intenciones con sus declaraciones, Niurka lo tomó de mala manera y la confrontó nuevamente a través de varias historias de Instagram, donde hasta las compañeras de conducción de la actriz salieron embarradas.

“No pueden vivir sin mí, perras. Solamente yo les doy rating, estúpidas, pinch*s viejas mustias ¿Por qué no tienen el poder de ignorarme, vétenme, les invito ¿Por qué no me ponen a prueba? Y me vetan y se olvidan de mi existencia”, resaltó.

Niurka sacó la cara por la ahora esposa de Ángel Said y afirmó que era una “verdadera reina”, a comparación de Aylín Mujica. / Instagram: @niurka.oficial

A la par de esto, defendió a la ahora esposa de Ángel Said y dijo que ella sí era una “verdadera reina”, en comparación con Aylín Mujica, a quien no bajó de tonta y “mustia”.

“Aylín es una mustia más, de toda la vida, de Telemundo”, resaltó, además de asegurar que la propia actriz ha hablado mal de las mujeres en el pasado: “tú sí has hablado mal de las mujeres, sobretodo, si te ching*n el personaje que tanto querías. Segunda llamada”, externó.

Niurka considera que Aylín Mujica solo es una “mustia más” de Telemundo. / Instagram @niurka.oficial



