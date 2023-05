Paty Navidad se defiende de las críticas de Niurka Marcos sobre su físico: “Ni al caso”

La actriz Paty Navidad externó que las mujeres no deben criticarse por su aspecto físico, pues hay cosas más importantes en la vida como el espíritu.

Tras su experiencia dentro de La Casa de los Famosos 3, Paty Navidad tuvo la oportunidad de confrontar todas las críticas que generó durante su estadía en el reality, incluida la de Niurka Marcos, quien aseguró que estaba “pasada de peso”.

En un encuentro con la prensa, la famosa actriz comenzó agradeciendo a sus fans por el gran apoyo que le dieron en todo este tiempo, resaltando que siente como si estuviera en “un sueño bien bonito”.

A la par de eso, expresó que no le importaba haber perdido los 200 mil dólares del concurso, pues sostiene que ganó cosas mucho más valiosas que el dinero.

“Me han dado cosas tan bonitas desde que salí que, en verdad, no me la creo, me siento todavía como viviendo en un sueño bien bonito. Este es mi premio mayor, me considero la ganadora más grande de este reality”, sostuvo.

Paty Navidad le agradeció al público por todo su apoyo durante su estancia en La Casa de los Famosos 3. / Facebook: Paty Navidad

Además de hablar sobre lo contenta que estaba por el recibimiento de sus fans, también tocó diversos temas como la crítica de Niurka Marcos sobre su físico, a quién le mandó un contundente mensaje.

“Le mando un abrazo muy grande y que recibo lo bonito de ella, que la recuerdo muy lindo en La Fea más Bella, donde compartimos escena, y tengo muy bellas experiencias y nada, que no voy a tomar nada que no me haga bien”, apuntó.

Niurka y Paty Navidad estuvieron juntas en la novela La Fea más Bella, adaptación mexicana de Yo soy Betty la Fea. / YouTube: TLNovelas

Agregando: “en la vida, lo que hay que buscar modelar siempre, no es nada más el físico, sino el espíritu, la mente y el corazón, y cuidarnos siempre, también”.

En tanto, también explicó que su subida de peso se debe a un problema de salud relacionado con sus hormonas, por lo que lamentó que, actualmente, las mujeres se critiquen entre sí por algo tan trivial como el físico.

“Lo mío es hormonal. Criticar a una mujer por eso, realmente me parece, pues, como que ni al caso porque todas, en algún momento, lo vamos a vivir o lo hemos vivido o no estamos exentos”, comentó.

Paty Navidad le contesta a sus detractores

Durante la conversación, Paty Navidad también aprovechó para decir su sentir ante la ola de malos comentarios a raíz de su participación en el famoso reality de Telemundo.

“No sé muchas cosas todavía. Te lo juro que ando casi sin dormir y visitando todos los lugares en Miami, ahorita ya terminé. No sé, pero, al final, todo el mundo habla por lo que somos. Fue un reality, no hay que engancharnos”, indicó.

A la par de esto, defendió su frase “nada es personal” y sostuvo que realmente nunca tuvo nada en contra de sus compañeros.

Paty Navidad obtuvo el segundo lugar en La Casa de los Famosos 3. / Instagram: @realitylcdlf

¿Qué dijo Niurka sobre el peso de Paty Navidad?

Hace unos meses, Niurka Marcos aseguró que Paty Navidad se había “descuidado” en La Casa de los Famosos, afirmando que su enfermedad no era “excusa” para “abandonarse”.

“¿De qué? no la fealdad no es una enfermedad es un estado natural, ella estaba bella, se cuidaba, yo tengo 55 años, y soy una mujer bella porque me cuido todos los días de mi vida. Era de las más bonitas, Paty Navidad ¿por qué se abandonó mi amiga? ¿qué le pasó?”, manifestó en su momento.

Niurka sostuvo que la enfermedad de Paty Navidad no era motivo para que se “descuidara”. / Instagram: @niurka.oficial

