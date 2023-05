Niurka le advierte a Aylín Mujica que sacará sus trapitos sucios al sol: “yo sí te conozco”

La actriz Niurka Marcos le advirtió a Aylín Mujica que no se metiera con ella, pues tiene muchas cosas que decir sobre su pasado.

Niurka Marcos vuelve a estar en el ojo del huracán al exigirle a Aylín Mujica que no se meta con ella, ya que está dispuesta a revelar varios secretos sobre ella, los cuales estarían relacionados con su ex pareja, Ángel Said.

A través de sus historias de Instagram, la polémica vedette sostuvo que la ex integrante de La Casa de los Famosos la estaba provocando, asegurando que era de las personas que suelen “venderle el alma al diablo”.

“Aylín Mujica, te hablo. Mami, le estás rasguñando los huevit*s al tigre. Tú eres de las que le vendiste el alma al diablo, a ti y a todos tus aliados”, expresó.

Niurka sostuvo que revelará los secretos de Aylín Mujica, si es que la actriz continúa metiéndose con ella. / TikTok: @queenadrisilva

A la par de eso, sostuvo que la conocía realmente y se mostró dispuesta a confesar todos sus “trapitos sucios”, advirtiéndole que ya no se atreviera ni a mencionarla.

“Yo sí te conozco ¿verdad? Cuando fuiste novia de Ángel Said ¿verdad? ¿hablo? ¿verdad que sí tengo de qué hablar?, pero no te va a gustar ¿verdad? Primera llamada”, apuntó.

Aunque no se sabe el motivo real por el que la llamada ‘Mujer Escándalo’ lanzó ese mensaje en contra de la actriz, muchos han especulado que es debido a la opinión que dio acerca de sus críticas sobre el físico de Paty Navidad.

¿Qué dijo Aylín Mujica sobre Niurka?

Durante una transmisión de La Mesa Caliente, Aylín Mujica dijo que los comentarios de Niurka sobre el peso de Paty Navidad estaban fuera de lugar, pues su colega tiene un padecimiento hormonal.

“Ella sí pone en práctica lo de ‘nada es personal’. No se lo va a tomar personal, pero no se me hace bonito (las críticas de Niurka). He platicado con Paty, me dice que subió mucho de peso. Hacía muchísimo ejercicio dentro de la casa. Ella tiene un problema hormonal. Nada tiene que ver con las ganas que tenga de bajar”, manifestó.

Niurka llama “descuidada” a Paty Navidad

En su momento, Niurka Marcos lamentó que Paty Navidad se hubiera “descuidado” dentro de La Casa de los Famosos 3, señalando que ya no era tan “bella” como antes. A pesar de que le explicaron sobre la enfermedad de la actriz, externó que eso no era “excusa” para “abandonarse”.

“¿De qué? no la fealdad no es una enfermedad es un estado natural, ella estaba bella, se cuidaba, yo tengo 55 años, y soy una mujer bella porque me cuido todos los días de mi vida. Era de las más bonitas, Paty Navidad ¿por qué se abandonó mi amiga? ¿qué le pasó?”, comentó en su momento,

En su momento, Niurka afirmó que Paty Navidad se había descuidado mucho, principalmente, en su peso. / Facebook: Niurka Marcos



