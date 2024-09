Rey Grupero revela que Aylín Mújica le insistió cuando comenzó a salir con su nueva novia

Actualmente, Rey Grupero mantiene una relación sentimental con la influencer brasileña Nanda Rocha. Desde hace un par de años, el youtuber ha fortalecido tanto su vínculo con ella que incluso se ha encariñado con el hijo de Nanda, al punto de quererlo como si fuera suyo.

Sin embargo, antes de este romance, Rey Grupero vivió un romance con Aylín Mújica, a quien conoció durante su participación en ‘La casa de los famosos 3' de Telemundo. Al principio, la actriz y conductora no estaba interesada en él, pero el influencer no se rindió y poco a poco logró conquistarla dentro del reality.

A pesar de la cercanía entre ambos, nunca quedó claro si eran pareja formal o simplemente amigos. Aunque compartían fotos juntos, nunca confirmaron su relación. No obstante, Rey Grupero confesó que Aylín se molestó bastante cuando él presentó a Nanda Rocha como su novia en televisión.

Aylín Mujica y Rey Grupero tuvieron un breve romance tras coincidir en LCDLF 3.

Rey Grupero se alejó de Aylín Mújica sin terminar la relación

“Empecé a salir con ella (Nanda). Le dije: ‘Estoy con Aylinn, pero ya estábamos como terminando’ y le dije: ‘Oye, la voy a dejar’, y luego no hablé con ella, más bien como que me desaparecí”, relató Rey Grupero en el pódcast ‘Sin vergüenza’.

En ese mismo podcast, Nanda Rocha reveló que Aylín Mújica buscó a Rey Grupero en varias ocasiones, pero él no le respondía.

“Ella le hablaba como loca y él estaba en mi casa. No le contestaba el méndigo, y luego sale un reportaje en Telemundo donde me presenta como su novia”. Nanda Rocha

El punto más álgido de la historia llegó cuando Aylín, siendo conductora invitada en ‘La mesa caliente’, tuvo que presentar la noticia de Rey Grupero y su nueva relación.

Según el youtuber, la actriz no ocultó su enojo. “Ella presentó la nota y se puso fúrica, pero también ella decía que no éramos nada, que éramos amigos, y yo dije: ‘Sí somos amigos, no hay problema’, pero nada más prueban al flaco de oro”, comentó entre risas.

A pesar de las molestias de Aylín, Rey Grupero defendió su postura, asegurando que él quería algo serio, pero que Mújica siempre le dejó claro que solo eran amigos. Por lo tanto, no sentía que tuviera que darle ninguna explicación cuando decidió avanzar con su nueva relación.

