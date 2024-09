Yuri reacciona a interés de Cristian Castro de retomar la gira que abandonó sin avisarle

Recientemente, Cristian Castro manifestó sus intenciones de reanudar la gira que protagonizó junto a la reconocida cantante Yuri a principios de 2024. Durante una entrevista con ‘Ventaneando’, Cristian expresó su deseo de retomar la colaboración con Yuri.

“Yo quiero retomar con Yuri. La quiero tanto. No quiero que se desanime. Ella cree en mí. Estuvo contenta. Estuve feliz a su lado. Es una mujer muy bonita, con una voz tan linda, con espíritu precioso. Estuve feliz en mancuerna con ella”, declaró Cristian Castro, subrayando la importancia de su relación profesional y personal con la artista.

Cristian Castro renunció a la gira con Yuri

Es importante recordar que, anteriormente, Yuri reveló que Cristian decidió abandonar el proyecto sin darle una explicación Esta decisión dejó a Yuri desconcertada, ya que se enteró de la partida de Cristian a través de la empresa organizadora.

“Cristian, pues ya no quiso seguir la gira. No entiendo por qué. La empresa que nos contrata, que es Ocesa, no me quiso explicar. Yo creo que porque me iba a poner muy brava”, comentó Yuri, reflejando su sorpresa y frustración ante la falta de comunicación por parte de la empresa.

Yuri y Cristian Castro / FB: Yuri y Cristian Castro

Yuri no tiene planes de retomar gira con Cristian Castro

En respuesta a las declaraciones de Cristian, Yuri fue clara y contundente sobre su posición actual. Durante una entrevista con Contramuro, detalló sus compromisos futuros y la imposibilidad de retomar gira con Cristian.

“Pero la verdad, pues tengo ya fechas cerradas para marzo, para la Arena Monterrey, la Arena Guadalajara, el Auditorio también en febrero. Entonces, ya son cosas que ya están cerradas. Ya no hay marcha atrás”. Yuri

Además, Yuri aclaró que su negativa a retomar el proyecto no se debe a diferencias personales con Cristian, sino a la existencia de otros compromisos previamente agendados. Reconoció que, de haber sido notificada con anticipación, podría haber considerado continuar con la gira.

Yuri confirma que limó asperezas con Cristian Castro y no están peleados

“Si me hubiera dicho a lo mejor, no sé, hace un mes atrás, puede ser que sí. Hubiéramos continuado, y creo que hubiera estado espectacular, pero bueno, son cosas que suceden. No pasa nada y la vida continúa”, comentó Yuri.

Finalmente, Yuri confirmó que ha solucionado cualquier malentendido con Cristian Castro. En sus palabras, enfatizó que mantienen una buena relación y no hay conflictos entre ellos.

“Bueno, está en Argentina ahora, bien, como quedamos bien, no quedamos como dice por ahí, ‘peleadísimos’, pero no estamos peleados. Pero bueno, me hubiera encantado seguir con la gira, saben que yo ya tenía listo todo, pero bueno, él decidió que quería hacer otras cosas”, concluyó Yuri.

