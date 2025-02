Conductora de La mesa caliente se despide entre lágrimas del programa: “Las mejores compañeras que he tenido”

El programa de Telemundo, ‘La mesa caliente’, que se ha convertido en uno de los más queridos del público hispano, está a punto de celebrar su tercer aniversario al aire. Sin embargo, esta fecha especial llegará con una ausencia notable en su equipo de conducción, ya que una de sus presentadoras se alejará temporalmente por importante motivo profesional.

El inesperado anuncio lo realizó Giselle Blondet el pasado viernes durante la transmisión del show. Se trata de Aylín Mujica, quien entre lágrimas se despidió del programa.

“Señores, ahora queremos hacer algo especial y se trata de nuestra querida Aylín, porque les tenemos que contar que Aylín nos va a dejar por unos mesesitos porque tiene un proyecto especial que es muy importante y muy pronto lo vamos a anunciar”, reveló Blondet, sin ofrecer más detalles al respecto.

La conductora de raíces puertorriqueñas dedicó unas emotivas palabras a su compañera en este momento de despedida temporal.

Aylin Mujica se despide de La mesa caliente / Captura de pantalla

“Te queremos decir, Aylín, primero, que estamos bien orgullosas de ti y, lo más importante, que eres una excelente amiga, una excelente compañera. Tienes un corazón de oro y, de verdad, te vamos a extrañar muchísimo, pero estamos felices del éxito tan grande que viene para ti en tu nuevo proyecto”. Giselle Blondet

Myrka Dellanos se sumó a la despedida con un mensaje de apoyo: “Y ahí te vamos a estar viendo. Te vamos a estar apoyando igual que cuando te fuiste a ‘La isla’”.

Aylín Mujica pudo evitar emocionarse ante las palabras de sus compañeras.

“Son las mejores compañeras que he tenido en mi vida, en mi carrera, gracias. No saben cómo disfruto venir aquí todos los días y conectar con el público. Gracias por todo lo que he aprendido con ustedes, pero volveré", aseguró entre lágrimas.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el proyecto que mantendrá a Aylín alejada del programa durante los próximos meses.

¿Quiénes conducen La mesa caliente?

Además de Aylín Mujica, el equipo de conducción de La mesa caliente está conformado por

Giselle Blondet,

Myrka Dellanos,

Verónica Bastos y

Greidys Gil.

Ellas llevan el programa de espectáculos producido por Telemundo.

¿Aylín Mujica regresa a las telenovelas?

En una reciente publicación en redes sociales, Aylín Mujica, quien también ha participado en ‘Secretos de villanas’, insinuó su regreso a los melodramas. La actriz compartió un video de una escena de ‘Corazón valiente’, en la que interpretó a una villana, y acompañó el clip con un mensaje que encendió las especulaciones:

“Falta muyyy poco, mi gente bella, muyy poco gracias”. Para muchos de sus seguidores, este mensaje podría ser una señal de una posible segunda temporada de ‘Corazón valiente’.

‘Corazón valiente’ es una telenovela producida por Telemundo en 2012, protagonizada por Adriana Fonseca, José Luis Reséndez, Ximena Duque y Fabián Ríos. La historia gira en torno a dos amigas de la infancia, Ángela y Samantha, quienes, tras una tragedia, se convierten en guardaespaldas y enfrentan desafíos personales y profesionales mientras protegen a familias adineradas. Con intensas escenas de acción, drama y romance, la telenovela se convirtió en un éxito internacional.

Aylín Mujica interpretó a Fernanda del Castillo, la antagonista principal, una mujer astuta y manipuladora que hizo todo lo posible por destruir a los protagonistas. Su actuación fue muy elogiada por los fans de la telenovela.

