Aylín Mújica estalla contra Rey Grupero: “Deja de hablar de mí"

Hace poco, Rey Grupero reveló que Aylín Mújica se molestó cuando él presentó públicamente a Nanda Rocha como su nueva pareja en televisión. Además, comentó que la actriz y conductora lo había llamado insistentemente tras el inicio de su relación con la influencer brasileña.

“Empecé a salir con ella (Nanda). Le dije: ‘Estoy con Aylín, pero ya estábamos como terminando’ y le mencioné: ‘Oye, la voy a dejar’, y después ya no hablé con ella, más bien me desaparecí”, confesó Rey Grupero en el pódcast ‘Sin vergüenza’.

¿Qué dijeron Rey Grupero y su novia Nanda Rocha sobre Aylín Mújica?

En cuanto a lo dicho por Rey Grupero y Nanda Rocha sobre Aylín Mújica, en el mismo pódcast, Nanda confirmó que la actriz intentó comunicarse varias veces con él, sin obtener respuesta. “Ella le llamaba como loca y él estaba en mi casa. No le contestaba el méndigo, y luego sale un reportaje en Telemundo donde me presenta como su novia”.

Mira: Famoso cantante tuvo una hija fuera del matrimonio y ofrece disculpas a su esposa en público

Aylín Mujica y Rey Grupero tuvieron un breve romance tras coincidir en LCDLF 3.

/ YouTube: La Casa de los Famosos

El youtuber añadió que Mújica no ocultó su enfado: “Ella presentó la nota y se puso fúrica, pero también decía que no éramos nada, que solo éramos amigos, y yo dije: ‘Sí, somos amigos, no hay problema’, pero nada más prueban al flaco de oro”, comentó entre risas.

Mira: Gomita festeja su cumpleaños con fiesta temática de ‘Moana’ tras ser comparada con Mau

Aylín Mujica desmiente a Rey Grupero

Ante estas declaraciones, Aylín Mújica, conductora de ''La mesa caliente’, respondió aclarando que nunca se molestó al enterarse de la relación de Rey Grupero, a quien conoció en ‘La casa de los famosos 3’ de Telemundo.

“Nunca existió una relación como tal. Yo le tuve mucho cariño. Estaba vulnerable dentro de la casa y cuando salí también. Aquí hay una persona que es testigo. No entiendo por qué lo está haciendo. No es verdad lo que dice. En ningún momento me puse fúrica y tampoco entiendo por qué, si tiene una relación con alguien, tiene que sacar a una ex del pasado”. Aylín Mújica

Finalmente, Aylín reconoció haberle tenido afecto, pero no lo considera una relación seria, pidiéndole a Rey Grupero que deje de hablar sobre ella.

“Lo único que te tengo que decir es: Deja de hablar de mí. Ya no tiene ningún sentido”, concluyó ante sus compañeras de ‘La mesa caliente’.

Checa: LCDLFMX: Los habitantes tienen su última moneda de plata y ¡llegó el fin de un cuarto! ¿Mar o Tierra?