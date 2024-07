Conductores de Venga la alegría se despiden entre lágrimas ante cambios en el matutino

Hace unas semanas trascendió que habría cambios en ‘Venga la alegría’ en su versión fin de semana. Según Alex Kaffie, la transformación será drástica porque buscan renovar el programa.

Después de días de especulaciones, finalmente este fin de semana, los conductores se despidieron del público confirmando que viene una nueva etapa y algunos de ellos ya no serán parte del proyecto.

Los conductores se despidieron en vivo durante la transmisión de este domingo, protagonizando un emotivo cierre para esta etapa del matutino.

Como ya lo dijo Margarita Mackenzie, algunos de nuestros compañeros dejarán de ser parte de #VLAFinDeSemana. 😱

Como ya lo dijo Margarita Mackenzie, algunos de nuestros compañeros dejarán de ser parte de #VLAFinDeSemana. 😱

¿Quiénes crees que abandonarán este gran proyecto? Descúbrelo el próximo fin de semana y se parte de esta nueva etapa. ✨

¿Quiénes se quedan y quiénes se van de ‘Venga la alegría’?

Se desconoce exactamente a qué se debe la decisión de cambiar el formato. Se ha rumorado que podría haber problemas internos entre los miembros del equipo actual. Hace unas 3 semanas los conductores habrían recibido la noticia de su despido, por lo que no hay plazo que no llegue y tiempo que no se cumpla y este domingo se tomaron un momento para expresar sus últimas palabras y agradecimientos al público en su último día en el programa en vivo.

Los conductores se despidieron entre lágrimas / Twitter: @vengalaalegria

Entre lágrimas y palabras de despedida, los presentadores aprovecharon el momento para agradecer a la producción, al público y a sus compañeros por el tiempo compartido. A pesar de la tristeza del adiós, el tono de las despedidas fue de gratitud y aprecio por la experiencia vivida en ‘Venga la alegría’.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente quiénes seguirán en el programa, se rumora que Pedro Prieto, Esmeralda Ugalde, Olga Mariana, Carlos Quirarte e Ismael Zhu, conocido como ‘El Chino’, podrían ser los que permanezcan en el matutino y supuestamente se integrarán Rey Grupero y Ferka como conductores. Sin embargo, todos los miembros se despidieron, así que la incertidumbre aún permanece.

Además, se dijo que el programa podría cambiar de nombre para la versión de fin de semana, aunque tampoco ha sido confirmado.

