Rey grupero revela que a Aylín Mujica le avergonzaba su relación: “Me negaba porque estoy macuarrito”

Actualmente, Rey Grupero, quien se encuentra en ‘La casa de los famosos All-stars’ dio detalles de como surgió su relación. Actualmente mantiene una relación sentimental con la influencer brasileña Nanda Rocha. Desde hace un par de años, el youtuber ha fortalecido tanto su vínculo con ella que incluso se ha encariñado con el hijo de Nanda, al punto de quererlo como si fuera suyo.

Sin embargo, antes de este romance, Rey Grupero vivió un fugaz relación con Aylín Mujica, a quien conoció durante su participación en ‘La casa de los famosos 3' de Telemundo.

Al principio, la actriz y conductora no estaba interesada en él, pero el influencer no se rindió y poco a poco logró conquistarla dentro del reality.

Rey Grupero se alejó de Aylín Mujica sin terminar la relación

“Empecé a salir con ella (Nanda). Le dije: ‘Estoy con Aylinn, pero ya estábamos como terminando’ y le dije: ‘Oye, la voy a dejar’, y luego no hablé con ella, más bien como que me desaparecí”, relató Rey Grupero en el pódcast ‘Sin vergüenza’.

En ese mismo podcast, Nanda Rocha reveló que Aylín Mujica buscó a Rey Grupero en varias ocasiones, pero él no le respondía.

“Ella le hablaba como loca y él estaba en mi casa. No le contestaba el méndigo, y luego sale un reportaje en Telemundo donde me presenta como su novia”. Nanda Rocha

El punto más álgido de la historia llegó cuando Aylín, siendo conductora invitada en ‘La mesa caliente’, tuvo que presentar la noticia de Rey Grupero y su nueva relación.

Según el youtuber, la actriz no ocultó su enojo. “Ella presentó la nota y se puso fúrica, pero también ella decía que no éramos nada, que éramos amigos, y yo dije: ‘Si somos amigos, no hay problema’, pero nada más prueban al flaco de oro”, comentó entre risas.

Rey grupero revela que Aylín Mujica lo negaba porque sentía vergüenza de él

Ahora el influencer recordó que el ya conocía a Nanda Rocha, quien le atraía, pero al entrar a ‘La casa de los famosos 3’ se distrajo con Aylín Mujica, pero al ver que la actriz tampoco estaba del todo interesa y hasta lo negaba, prefirió buscar a la modelo e influencer brasileña y comenzar una relación sólida.

“Me negaba porque estoy macuarrito, me negaba porque estoy naquito, horrible”, dijo Rey Grupero. Rey Grupero

Ante esa declaración, Dania Méndez le aseguró que escuchó una entrevista en la que Aylín Mujica reconoció haber salido con Rey grupero.

“Yo escuche que Aylín Mujica si lo aceptó", dijo Dania.

“Aceptó que hubo algo, pero no aceptó que hubo, porque lo que hubo estuvo de kamasutra, lo que se hizo se hizo bien”, expresó entre risas.

Sin embargo aseguró que no terminó bien con Aylín Mujica pues “todavía ahorita que entré me tiró cac...”, dijo sin dar detalles.

Hasta el momento Aylín Mujica no se ha pronunciado tras las declaraciones del influncer.

