Aylín Mujica protagoniza tremendo oso en Ventaneando ¡Confundió a Pati Chapoy con la productora!

Anette Cuburu y Aylín Mujica fueron invitadas al programa Ventaneando para promocionar la obra Hijas de su madre, que iniciará una gira por el país. Durante su participación en el programa de TV Azteca, las famosas compartieron detalles de sus papeles dentro de la puesta en escena.

Horas más tarde, a través de las redes sociales, el programa Ventaneando publicó diversos videos que documentaron la llegada de Anette Cuburu y de Aylín al foro de televisión.

En uno de los clips se puede ver cómo Mujica llega al foro donde se graba el programa de espectáculos. Sin embargo, la también actriz protagonizó un tremendo desliz con la líder de Ventaneando, Pati Chapoy.

No te pierdas: Anette Cuburu visita ‘Ventaneando’ y ¿le hace un desplante a Pedro Sola?

Aylín Mujica hace tremendo oso en el foro de Ventaneando

De inicio, la también conductora de La mesa caliente, muy emocionada, saludó a Anette Cuburu, quien le respondió con un gran abrazo. No obstante, la situación se habría tornado incómoda cuando Aylín confundió a la máxima referente de la transmisión de TV Azteca, Pati Chapoy, con otra persona.

Y es que, luego de que saludó a su compañera de escena, rápidamente se dirigió para saludar a una mujer que se encontraba sentada en la mesa de los conductores, a quien confundió con la conductora de Ventaneando.

Aylín Mujica. / Facebook: Aylín Mujica

Te puede interesar: Danilo Carrera por fin reacciona a la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa

“Hola, Pati, No te pares”, se escucha que Aylín dice en el clip.

Al ver que no era Chapoy, Mujica inmediatamente hizo cara de asombro, ya que se percató que había cometido un contundente error, ya que a quien saludó se trataba de Iyari González, productora del programa.

Como era natural, el momento no pasó desapercibido en redes sociales, por lo que usuarios lanzaron burlas en la caja de comentarios del video del momento que se volvió viral rápidamente.

Así fue el momento:

Te puede interesar: Emilio Osorio ¿a punto de llegar al altar con Leslie Gallardo?

“Se pasó”, “Yo también pensé que era Pati Chapoy”, “Aylín en ningún lado encaja”, “Pero nada que ver con Alejandra Guzmán que confundió a Nodal”, “Y vaya que la regó”, “No me burlo, porque claramente me podría suceder lo mismo”, se lee en los comentarios.

Aylín Mujica no se ha pronunciado con respecto al contundente desliz que cometió en su visita a Ventaneando. No obstante, usuarios ya se encargaron de difundir el video en todas las redes sociales. Finalmente, el momento no pasó a ser más que una divertida anécdota.