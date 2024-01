Danilo Carrera por fin reacciona a la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa

El pasado 9 de diciembre, Michelle Renaud y Matías Novoa decidieron darse el sí en una íntima boda, en la que Michelle portó un vestido de blanco con encaje. Mientras que Matías lució un traje azul marino con camisa blanca que acompañó con una corbata.

Esto comenzó a desatar las sospechas entre sus seguidores sobre un posible embarazo, además de que se encargaron de analizar las fotos de la boda y comentaron que Michelle siempre se cubría “la pancita” de alguna forma u otra, y cuando se alcanza a ver “parecería abultada”.

Luego Matías compartió momentos felices junto a su familia, pero una foto “dejaría ver mejor el vientre de la actriz”. Los internautas fueron los primeros en señalar que sí estaba embarazada. Sin embargo, Michelle aclaró todo hace unos días y negó que estuviera esperando un bebé.

Michelle Renaud y Matias Novoa ya son marido y mujer / Instagram

Te puede interesar: ¡Michelle Renaud y Matías Novoa llegaron al altar en íntima ceremonia!

Danilo Carrera por fin reacciona a la boda de Michelle Renaud, su ex, y los rumores sobre su embarazo

Luego de que se celebró la boda de Michelle y Matías, así como los rumores de un embarazo, Danilo Carrera, ex de Renaud, por fin habló respecto a estos acontecimientos.

Recordemos que Danilo y Michelle sostuvieron una relación durante dos años. No obstante, decidieron culminarla en enero del 2021, dado que no tenían los mismos intereses.

Danilo Carrera. / Telemundo

No te puede interesar: Michelle Renaud vuelve desatar rumores de embarazo tras su sorpresiva boda con Matías Novoa

Fue entonces que cada uno hizo su vida y Michelle Renaud confirmó su relación con Matías Novoa, con quien ahora está formando una bonita familia. Por ello, Danilo fue cuestionado por la prensa sobre su sentir respecto a la boda de su ex, así como su presunto embarazo.

Carrera respondió con el sentido del humor que lo caracteriza y externó que no podría opinar mucho sobre el enlace matrimonial, ya que no fue requerido en el gran día: “No me invitaron, así que no sé (cómo estuvo), no lo vi”.

Te puede interesar: Danilo Carrera señaló que una exnovia lo tenía casi “secu3strado” ¿Se tratará de Michelle Renaud?

Ante la insistencia de la prensa, el histrión habló un poco más serio del tema de su expareja y no dudó en desearle lo mejor en esta bonita etapa de su vida.

“Pero les deseo lo mejor, les deseo mucha paz y que les vaya muy bien”. Danilo Carrera

En cuanto al embarazo, Carrera recordó que tener otro hijo era uno de los sueños de Michelle y aseguró que si fueran verdad las especulaciones, la histrionisa estaría más que feliz con la noticia.

Danilo Carrera “Ojalá, es lo que ella quería, así que, que ella sea feliz, que tenga todo lo que busca y que Marcelo tenga un hermano, que es lo más importante”

Sin embargo, concluyó manifestando que, actualmente, ya no tiene comunicación con el hijo de Renaud. Aunque, aseguró, siempre estará para él cuando lo necesite.

Michelle Renaud y Matías Novoa podrían estar esperando a su primer juntos / Redes Sociales

“No, cero comunicación. Siempre lo he dicho, no tengo comunicación. El día que él me necesite para algo, allí voy a estar. No es lo correcto, al final del día él tiene a su madre, su padre y si algún día me necesita voy a estar, pero no creo que pase”, agregó.

Al momento, Michelle Renaud no ha reaccionado a las declaraciones de su ex, Danilo Carrera.

Así lo dijo Danilo Carrera: