Emilio Osorio ¿a punto de llegar al altar con Leslie Gallardo?

Emilio Osorio causó furor en las redes sociales luego de que confirmó su relación con Leslie Gallardo. Pese a que ambos ya se habían dejado ver muy cariñosos en la fiesta de cumpleaños de Niurka Marcos, todo habría quedado en mera especulación, hasta que lo hicieron público.

Ambos famosos derrochan amor, dado que recientemente han presumido los bonitos momentos que han compartido juntos.

Incluso, la misma Niurka destacó lo feliz que se ve Emilio con su nueva relación, ¡ella aprueba a Leslie Gallardo para su hijo!

Esta relación ha rendido muchos frutos, puesto que el hijo de Juan Osorio está convencido de que está casi casado con la exintegrante Acapulco Shore.

En entrevista con Despierta américa, el también actor destacó lo feliz y pleno que es con su novia actual, por lo que aseguró que está “casi casado”. Aunque, manifestó la idea de que en algún momento podría cambiar de preferencias sexuales.

El hijo de Niurka manifestó la importancia que le tiene a la “mente abierta” respecto a las relaciones amorosas actualmente. No obstante, reiteró que en este momento él está muy contento con su tórrido romance con la influencer, quien le robó el corazón y lo presume en diversas ocasiones a través de sus redes sociales.

No obstante, Emilio Osorio no quiso dar más detalles sobre su posible unión en matrimonio con Leslie, quien también está más que enamorada de él.

Por su parte, Gallardo no ha dado respuesta a las contundentes declaraciones de su pareja, quien señaló que ya está “casi casado” con ella.

Esta no sería la primera vez que Emilio considera cambiar de preferencias sexuales, ya que en su estancia dentro de La casa de los famosos México, no descartó tener una relación con un hombre.

El hijo de Niurka fue el más joven dentro del reality. Sin embargo, su jueventud no fue sinponimo de inmadurez, pues fue reconocido por varios integrantes por tener puntos de vista maduros e interesantes. De tal manera que, cuando comenzó a subir la intensidad de una plática acerca de las preferencias hacia hombres o mujeres, Emilio Osorio “no le sacó” a la discusión y planteó su postura.

El hijo de Juan Osorio expresó que, en este momento, le gustan las mujeres. Sin embargo, no sabe qué podría pasar en diez años. Es decir, no sabe si más adelante “un brother” le podría gustar al grado de decidirse a vivir una experiencia de pareja con él.

Emilio Osorio

“Yo a mis veinte años, el día de hoy, sé que soy heterosexual, ¿por qué digo hasta hoy? Porque yo no sé qué pueda pasar en mi cabeza o yo no sé qué pueda pasar en diez años, quince años, treinta años y si a mí me gusta de pronto un brother que tenía algo ‘que no sé qué’… Y yo no me quiero sentir culpable…”.