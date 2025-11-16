Paty Navidad presume su figura tras lucha contra terrible enfermedad: “No lo sabía hasta que ya lo supimos”

En los últimos años, Paty Navidad ha enfrentado diversos problemas de salud, así como rumores relacionados con la misma. En su momento, hasta se llegó a decir que tenía un tumor canceroso en el cerebro, lo cual fue desmentido por ella. En esa ocasión, aclaró que fue diagnosticada con prolactinoma, que es un tumor benigno muy pequeño, y que pudo recuperarse gracias al tratamiento.

Recientemente, la exparticipante de ‘La casa de los famosos Telemundo’, Paty Navidad, abrió su corazón y habló sobre su lucha contra una grave enfermedad que no solo afectó su figura, sino también su estado emocional.

¿Qué dijo Paty Navidad sobre su estado de salud actual?

En un evento reciente, varios reporteros se le acercaron a Paty Navidad y elogiaron su gran físico. En respuesta a esto, les agradeció por sus bonitas palabras y se sinceró sobre su lucha contra la tiroides de Hashimoto que le diagnosticaron hace algún tiempo y que le causó problemas con su peso.

La actriz mencionó que, en un inicio, no sabía el motivo por el que estaba subiendo de peso. No fue hasta que se revisó con un especialista que pudieron diagnosticarla correctamente e iniciar el tratamiento adecuado.

“Me diagnosticaron tiroides de Hashimoto, no sé si han escuchado hablar de esa. Me hizo subir mucho de peso. Hincharme. No sabía de lo que se trataba hasta que los doctores me dijeron” Paty Navidad

Paty señaló que la enfermedad se habría desencadenado por el estrés, revelando en el proceso que había sido diagnosticada con estrés postraumático en tres ocasiones: “Soy una persona diagnosticada tres veces con estrés postraumático. El estrés me llevó a desarrollar este mal de la tiroides. No lo sabía hasta que ya lo supimos. Me puse en tratamiento y he recuperado mi figura”, indicó.

Confesó que, previo al diagnóstico, se sentía muy mal al ver que había subido de peso, principalmente por las críticas que llegó a recibir en su momento, por lo que pidió al público que reflexionara que, en ocasiones, subir de peso no es sinónimo de una mala alimentación.

“Son muchísimas cosas. No solo es la subida de peso, que parece que, en el mundo, es lo peor que te puede pasar. También empezó a ser ataques de ansiedad, insomnio, dolores de cabeza, cansancio. Tenemos que estar al pendiente de nuestra salud”, expresó.

¿Qué enfermedades ha padecido Paty Navidad?

Paty Navidad ha enfrentado muchos problemas de salud. Aquí te dejamos algunos de ellos:

Tumor benigno: A finales del 2024, Paty Navidad contó que le había diagnosticado con un tumor benigno, que se debió a un desajuste en la prolactina, que es una hormona relacionada con la producción de leche y que, cuando no hay embarazo, la leche forma una bolita de origen hormonal en la hipófisis.

A finales del 2024, Paty Navidad contó que le había diagnosticado con un tumor benigno, que se debió a un desajuste en la prolactina, que es una hormona relacionada con la producción de leche y que, cuando no hay embarazo, la leche forma una bolita de origen hormonal en la hipófisis. Covid-19: En agosto de 2021, fue hospitalizada de emergencia por Covid-19, que le causó problemas de oxigenación. Se logró recuperar gracias a los tratamientos.

¿Qué es la tiroides de Hashimoto, enfermedad que padece Paty Navidad?

De acuerdo con varios sitios médicos como Mayo Clinic, la tiroides de Hashimoto, enfermedad que padece Paty Navidad, es una afección autoinmune que afecta a la glándula de la tiroides. Provoca que el sistema cree anticuerpos para atacar a esta glándula, como si fuera un invasor.

Con el tiempo, provoca que la tiroides se dañe y desencadena hipotiroidismo, que alenta el metabolismo del cuerpo y provoca diversos problemas de peso.

Los síntomas son:

Fatiga y pereza.

Aumento de peso (a pesar de no comer de más).

Intolerancia al frío.

Estreñimiento.

Piel seca y cabello seco y quebradizo.

Bocio (agrandamiento de la tiroides, que puede causar una hinchazón visible en el cuello).

Problemas de concentración y memoria.

Si se sospecha tener esta enfermedad, lo recomendable es ir con un especialista, que le mandará a hacer estudios para confirmar o descartar la afección. En caso de tenerla, se comenzará el tratamiento de manera inmediata, el cual puede incluir medicamento y un cambio de alimentación.

