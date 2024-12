Paty Navidad responde si es verdad qué tiene un tumor cerebral

La actriz Paty Navidad rompió el silencio sobre su estado de salud tras los rumores que circularon en los últimos días, asegurando que padecía un tumor cerebral, lo que generó preocupación entre sus seguidores y colegas del medio artístico. Durante una entrevista en Ventaneando, Paty aclaró que no tiene un tumor cerebral, aunque reconoció haber tenido una enfermedad.

“Todo se ha tergiversado. Luego decían ‘pobrecita, tiene un tumor en la cabeza’. No, no, no. Es un prolactinoma; efectivamente, está en la hipófisis”, explicó Paty.

La actriz detalló que el prolactinoma, un tumor no canceroso. Aclaró que esta condición se desarrolló hace varios años y fue tratada con medicamentos. “Es hormonal que con medicamente se deshace y yo, pero nada que tiene que ver con tumores malignos”, añadió.

Paty Navidad revela por qué se le formó un prolactinoma

Paty también explicó que el prolactinoma fue consecuencia del intenso estrés al que ha estado expuesta en su vida personal y profesional. “Fui diagnosticada tres veces con estrés postraumático y fue lo que me llevó a que se formara ese prolactinoma por un desorden hormonal”, indicó.

En cuanto a su salud actual, Paty aseguró que ha aprendido a manejar el estrés de una mejor manera. “El estrés es lo que detona, desgraciadamente, la mayoría de los padecimientos y enfermedades. Entonces, he aprendido a ir manejando el estrés; por lo cual, hice ese cambio en mi vida”, afirmó, explicando que se dedicó más a lo espiritual, practicó la meditación y aprendió a no tomar las cosas personal. “Aprendí a respirar y estar más en el presente, porque a veces el estrés solo vive en nuestra mente y no en la realidad.”

Paty Navidad / Instagram: @patricianavidad_oficial

¿Cómo comenzaron los rumores de la supuesta enfermedad de Paty Navidad?

La confusión sobre el tumor de Paty Navidad comenzó cuando Gustavo Adolfo Infante, en su programa de YouTube, reveló que la conductora Adis Tuñón había recibido información de la familia de la actriz, asegurando que esta padecía un tumor cerebral que no se había podido operar.

“Me estaba diciendo que la familia de Paty Navidad le dijo que tiene un tumor en la cabeza que no se lo han extirpado”, afirmó Infante, lo que generó aún más especulaciones sobre su salud.

Paty Navidad dejó claro que la información sobre su estado de salud había sido malinterpretada y que lo importante es aprender a manejar el estrés para llevar una vida más saludable.

¿Qué es un prolactinoma?

Un prolactinoma es un tumor no canceroso que se desarrolla en la glándula pituitaria, ubicada en la base del cerebro. Este tipo de tumor provoca la producción excesiva de prolactina, una hormona que regula la lactancia en mujeres.

Según Mayo Clinic, el prolactinoma puede causar diversos síntomas, como períodos menstruales irregulares o ausentes en mujeres, y disminución de los niveles de testosterona o infertilidad en hombres.

En ambos casos, pueden presentarse dolores de cabeza y problemas de visión. Aunque no es maligno, puede afectar significativamente la calidad de vida. Por lo general, se trata con medicamentos o cirugía.

