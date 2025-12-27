Yolanda Andrade confirma ELA: ¿qué es la esclerosis lateral amiotrófica y cómo la enfrenta?

La salud de Yolanda Andrade volvió a encender las alarmas en el mundo del espectáculo. Durante semanas circularon rumores sobre una supuesta hospitalización de emergencia, encierros forzados y versiones encontradas sobre su verdadero estado. Ante el ruido mediático, la propia conductora decidió poner fin a las especulaciones y hablar con total honestidad.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Yolanda Andrade se mostró vulnerable, con evidente dificultad para hablar, pero firme en su decisión de contar la verdad. En su mensaje, confirmó que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva, y explicó cómo esta condición ha cambiado radicalmente su día a día. Sus palabras no solo generaron impacto, también despertaron empatía y preocupación entre colegas y seguidores.

Mira: ¿Qué está pasando con Yolanda Andrade? Montserrat Oliver rompe el silencio y revela delicado estado de salud

Filtran fotos de Yolanda Andrade ingresando al hospital ¡En camilla! / Captura de pantalla / redes sociales

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade y cómo confirmó que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA)?

La propia Yolanda Andrade fue quien confirmó públicamente que enfrenta esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA. En su video, la conductora decidió hablar sin rodeos sobre el diagnóstico que recibió recientemente y que marcó un antes y un después en su vida.

“Querido público conocedor, han sido días muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA, y otras cositas más. Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo”, expresó, dejando claro que no se trataba de rumores ni versiones exageradas.

La revelación llegó después de semanas de incertidumbre, en las que se habló de supuestas hospitalizaciones, crisis médicas y complicaciones derivadas del aneurisma cerebral que sufrió en 2023. Con este mensaje, Yolanda Andrade no solo confirmó su diagnóstico, también mostró el impacto emocional que ha tenido enfrentarse a una enfermedad degenerativa que no tiene cura.

En su testimonio, explicó que hay días en los que puede sentirse relativamente estable y otros en los que el cuerpo simplemente no responde, una característica común en pacientes con ELA.

Mira: Identidad del novio de Marilé sale a la luz: ¿Sería el responsable del encierro de Yolanda Andrade?

¿Cuál es el estado de salud actual de Yolanda Andrade y por qué preocupa tanto a sus seguidores?

El estado de salud de Yolanda Andrade es delicado y cambiante. Ella misma explicó que enfrenta jornadas muy distintas entre sí, algunas más llevaderas y otras completamente limitantes. La conductora describió con crudeza lo que vive físicamente.

Indicó que existen días en los que “no puedes moverte, ni abrir los ojos, ni caminar, ni hablar”.

Aunque confirmó que sí estuvo hospitalizada recientemente, aclaró que no pudo permanecer internada por mucho tiempo. Actualmente, Yolanda Andrade se encuentra en casa, donde recibe atención médica especializada y cuidados constantes para controlar los síntomas y mantener su calidad de vida.

“Hace poco estuve en el hospital, me tuvieron que sacar porque… me pusieron este catéter nuevo, porque mis venitas ya no podían más. Por aquí ahora me ponen el suero y la medicina” Yolanda Andrade

Pese a la gravedad del diagnóstico, la conductora aseguró que se siente acompañada y protegida por su familia, lo que le ha permitido enfrentar este proceso con mayor fortaleza emocional.

Te puede interesar: Hermana de Yolanda Andrade controla finanzas y decisiones de la conductora, aseguran; ¿más conflictos?

Yolanda Andrade habla sobre su estado de salud frente a las cámaras / IG: @yolandaamor

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y cuáles son sus síntomas principales?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Estas células son las encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo, por lo que su deterioro provoca una pérdida gradual de la fuerza muscular.

Con el avance de la enfermedad, las neuronas motoras se desgastan o mueren, impidiendo que el cerebro envíe señales a los músculos. Esto provoca debilidad muscular, atrofia y, eventualmente, la pérdida de funciones básicas como caminar, hablar, tragar o respirar.

Entre los síntomas iniciales de la ELA se encuentran:

Dificultad para caminar o realizar actividades cotidianas

Tropezones y caídas frecuentes

Debilidad en manos, pies o tobillos

Problemas para hablar o tragar

A medida que progresa, la enfermedad puede afectar los músculos respiratorios, lo que vuelve indispensable la atención médica constante. Un aspecto especialmente duro de la ELA es que, en la mayoría de los casos, no afecta las capacidades mentales ni los sentidos, por lo que el paciente es plenamente consciente de su deterioro físico.

Aunque actualmente no existe una cura para la esclerosis lateral amiotrófica, los tratamientos médicos buscan ralentizar su avance y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen, como ocurre en el caso de Yolanda Andrade.