¿Qué está pasando con Yolanda Andrade? Montserrat Oliver rompe el silencio y revela delicado estado de salud

Durante los últimos días, el nombre de Yolanda Andrade volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, no solo por su estado de salud, sino por todo lo que, según versiones cercanas, estaría ocurriendo a su alrededor. Hospitalización, recaídas, decisiones médicas, presunto control familiar y un entorno que despierta más dudas que certezas.

Aunque en redes sociales circularon versiones alarmistas que hablaban de una hospitalización grave, la realidad parece ser más compleja y, sobre todo, más delicada. Fue Montserrat Oliver, su amiga, compañera y cómplice de vida en Montse & Joe, quien finalmente habló en transmisión en vivo, aclarando lo que está pasando con Yolanda Andrade y dejando claro que, aunque no se trata de una situación extrema, tampoco es un tema menor.

Así fue el regreso triunfa de Yolanda Andrade a Montse & Joe y su emotivo reencuentro con Montserrat Oliver.

¿Cuál es el verdadero estado de salud de Yolanda Andrade hoy, 23 de diciembre de 2025, y por qué preocupa tanto?

En días recientes se informó que Yolanda Andrade fue hospitalizada, noticia que rápidamente generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la situación no fue tan grave como se difundió inicialmente.

De acuerdo con información obtenida por TVNotas, la conductora sí acudió a un hospital, pero no quedó internada. Se trató, presuntamente, de una revisión médica de rutina, aunque derivada de una recaída que obligó a extremar cuidados.

Lo que realmente estaría marcando este momento en la vida de Yolanda Andrade es una decisión tomada desde su círculo más cercano: un “encierro obligatorio”, supuestamente impulsado por su hermana Marilé Andrade, con el objetivo de protegerla y evitar mayores complicaciones.

Este cambio habría modificado por completo la dinámica de la conductora, limitando sus salidas, su actividad laboral y hasta el contacto con personas fuera de su entorno inmediato. Aunque la intención sería cuidarla, el hermetismo ha generado inquietud entre quienes siguen de cerca su caso.

Sobre todo porque según otra fuente a TVNotas que Marilé inició una relación sentimental en Cozumel y “Desde que conoció a ese hombre, todo cambió. Está muy apegada a él, tanto física como emocionalmente, y hasta se lo llevó a vivir a la casa de Yolanda”, reveló.

hermanas de Yolanda Andrade

¿Quién es Sergio, el presunto novio de Marilé Andrade, y cómo afecta la vida de Yolanda?

Uno de los temas que más ruido ha generado es la figura del presunto novio de Marilé Andrade, señalado como un personaje con influencia directa en el entorno de Yolanda.

De acuerdo con Javier Ceriani, el hombre se llamaría Sergio y estaría vinculado a prácticas como la yogaterapia, la meditación y procesos de transformación espiritual. Sobre él, el periodista advirtió: “Es un hombre que hay que tener un poquito de cuidado”.

Ceriani fue más allá al asegurar: “Se va a casar con Marilé, la está seduciendo y la tiene contenta”.

El señalamiento más delicado tiene que ver con la supuesta posición de control que este hombre habría tomado dentro del círculo familiar, aprovechando el momento vulnerable que atraviesa Yolanda Andrade.

Se revela la identidad del novio de Marilé Andrade.

Según estas versiones, aunque Yolanda siempre ha tenido “un carácter divino para no dejarse dominar”, su estado de salud actual la colocaría en una situación de mayor fragilidad, permitiendo que otros tomen decisiones importantes por ella.

Sin embargo, otros comunicadores como Gustavo Adolfo Infante afirmó que la conductora presuntamente estaría bajo un control absoluto: “Tiene el control de su dinero, de absolutamente todo”.

Según estas versiones, Yolanda Andrade ya no tendría autonomía plena para tomar decisiones cotidianas, incluyendo asuntos financieros. Incluso se señaló que el presunto novio de Marilé ya viviría en la casa de Yolanda, fungiendo como una especie de asesor.

“Es un asesor de finanzas… de esas que hacen yoga y te dicen en qué invertir tu dinero”. Gustavo Adolfo Infante

Cabe destacar que todas estas versiones son supuestos, y hasta ahora Yolanda Andrade no ha confirmado ni desmentido públicamente estos señalamientos.

Yolanda Andrade

¿Qué reveló Montserrat Oliver en Montse & Joe sobre la salud de Yolanda Andrade?

En medio de la polémica, Montserrat Oliver se convirtió en la voz más cercana y confiable para hablar del estado real de su amiga. Durante una reciente emisión en vivo de Montse & Joe, explicó por qué Yolanda no pudo presentarse, aunque estaba contemplado.

“Qué gusto estar con ustedes otra vez. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Joe, como ya ven, pues no pudo venir, iba a venir, tenía toda la voluntad, pero otra vez no se sintió bien. Te mandamos un beso, Joe, te queremos mucho, mucho”. Montserrat Oliver

El mensaje dejó claro que Yolanda quiere regresar, pero su cuerpo aún no se lo permite. Montserrat aprovechó el espacio para enviarle amor y recordar la importancia de la unión en estas fechas, sin entrar en polémicas, pero dejando ver que la situación sigue siendo delicada.

¿Yolanda Andrade ya fue dada de alta del hospital y qué mensaje compartió en Instagram?

Hace unos días, fue la propia Yolanda Andrade quien decidió romper el silencio a través de su cuenta de Instagram. Ahí confirmó que sí estuvo hospitalizada, pero aclaró que ya fue dada de alta y continúa su recuperación en casa.

“Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa. Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio. Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026.” Yolanda Andrade

La conductora también agradeció las muestras de cariño y el apoyo recibido, dejando claro que será ella misma quien informe cualquier novedad, en un intento por frenar rumores y versiones no confirmadas.