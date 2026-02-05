Yolanda Andrade dedica romántica canción a Montserrat Oliver en medio de problemas de salud ¿su esposa de enceló?

En medio de su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, Yolanda Andrade busca seguir adelante con el apoyo de su familia y amigos. Recientemente, la conductora celebró el cumpleaños de su madre, doña Rafaela. Una de las invitadas al festejo fue Montserrat Oliver, quien no dejó de bailar y convivir con su exsuegra durante toda la noche.

Pero sin duda lo que más llamó la atención de la presencia de Montserrat Oliver, es que Yolanda Andrade sorprendió con un gesto romántico a la conductora y modelo, ¿será que aún la ama?

Yolanda Andrade regresa a ‘Montse & Joe’ / YT: Unicable

¿Qué canción le dedicó Yolanda Andrade a Montserrat Oliver?

No cabe duda de que, a pesar de haber sido pareja en el pasado, el cariño y la química entre Yolanda Andrade y Montserrat Oliver siguen intactos. Aunque hoy cada una ha hecho su vida por separado, la amistad que las une es fuerte y sincera. Durante la fiesta de doña Rafaela, eso quedó más que claro.

Uno de los videos que se viralizaron en redes captó un momento muy especial de la fiesta, cuando le llevaron serenata a la mamá de Yolanda Andrade. Mientras sonaba “A mi manera”, justo en la parte que dice: “Jamás tuve un amor que para mí fuera importante”, Yolanda interrumpió la canción y soltó, entre risas: “¡Sí tuve uno!”.

De inmediato señaló con la mano a Montserrat Oliver, desatando gritos, aplausos y carcajadas entre los invitados, quienes comenzaron a corear: “¡Fuertes declaraciones, fuertes declaraciones!”, entre broma.

¿Esposa de Montserrat Oliver está celosa de Yolanda Andrade?

Aunque, Yaya Kosikova, esposa de Montserrat Oliver no estaba en este festejo, se desconoce la reacción de la modelo, pero anteriormente en TVNotas te hemos revelado que Yaya si ha tenido celos de Yolanda Andrade tanto así que en 2024, una fuente afirmó que Montserrat no invitó a Yolanda a su festejo de cumpleaños por petición de Yaya que no la soporta. También nos contó que no se toleran

“Yolanda Andrade ha sido un dolor de ovarios para Yaya. Ellas no son amigas, se sobrellevan por Montse, pero hasta ahí. Si por ellas fuera, no se hablarían. Hay muchos celos de ambas partes”, comentó una fuente cercana a la pareja.

Lo cierto es que su amistad es única. Yolanda Andrade y Montserrat Oliver no solo han sido pareja y grandes amigas, también se han convertido en compañeras inseparables de trabajo. Durante más de dos décadas han formado una sólida mancuerna televisiva que las ha mantenido unidas tanto en lo profesional como en lo personal.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova en Italia / Instagram: @montserrat33

¿Cómo fue la relación entre Montserrat Oliver y Yolanda Andrade?

Todo comenzó a inicios de los años 2000, cuando Montserrat Oliver atravesaba una etapa personal complicada. En ese momento aún estaba casada-Fue entonces cuando Yolanda apareció en su vida como un gran apoyo. La escuchaba, la cuidaba y le daba una contención que, según la propia Montserrat, no había encontrado antes en ninguna de sus relaciones.

Primero fueron amigas inseparables. Compartían tiempo, trabajo y confidencias. Sin darse cuenta, la conexión se hizo cada vez más profunda.

Con el paso de los meses, la amistad se transformó en amor. Montserrat llegó a confesar que al principio se sorprendió con sus sentimientos, pues nunca había tenido una relación con otra mujer.

Así comenzó un romance que duraría cerca de diez años, pero la convivencia diaria comenzó a desgastarse.

Con el tiempo, Montserrat habló abiertamente sobre uno de los temas más difíciles de la relación: el problema de alcohol que Yolanda enfrentaba en esa etapa.

Las desveladas, los cambios de humor y las preocupaciones constantes fueron haciendo mella. Para Montserrat, vivir esa situación se volvió emocionalmente agotador.

Incluso Yolanda Andrade también confesó haberle sido infiel a Montserrat Oliver, motivo que también influyó en que terminara su relación.Lejos de alejarse, decidieron conservar la amistad. Con los años se convirtieron en socias, compañeras de trabajo.

