Yolanda Andrade reacciona a la hospitalización de Verónica Castro: ¿Habrá reconciliación tras las polémicas?

La hospitalización de Verónica Castro generó diversas reacciones, entre ellas la de Yolanda Andrade, quien fue cuestionada sobre el estado de salud de la actriz. La conductora del programa Montse & Joe compartió su postura ante la situación, lo que despertó interés sobre lo que expresó y el contexto de sus palabras. ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos los detalles.

Yolanda Andrade habló sobre Verónica Castro. / Foto: Redes sociales

¿Por qué está hospitalizada Verónica Castro?

La salud de Verónica Castro provocó preocupación, luego de que a mediados de enero se dio a conocer que la actriz fue hospitalizada como parte de un proceso médico. De acuerdo con lo señalado por su hermano, Fausto Castro, además de acudir a terapias de rehabilitación, la actriz y conductora recibió atención por un problema en los bronquios y otro en la columna.

Explicó que, en ese periodo, Verónica Castro utilizó oxígeno y que los médicos le indicaron reposo, aunque precisó que su evolución ha sido favorable. “Todo bien, bendito Dios, tiene ya un problema en su columna y un problema en sus bronquios, sólo fue a rehabilitación, nada grave, ahorita le dijo el doctor nada más que repose, (ha usado oxígeno) sí, así es, ha estado malita de los bronquios, pero se ha estado rehabilitando”, comentó a medios.

Por su parte, ‘el Güero’ Castro también aseguró que su hermana se encuentra bien y llamó a no generar alarma en torno a la situación. Reconoció que la protagonista de Rosa salvaje usó oxígeno, pero reiteró que se trató de un chequeo médico y que no hay motivo de preocupación. “No creo que esto se deba marcar como una alarma, está bien, fue un chequeo, salió muy bien de ahí… No, en serio, no hagan de esto un rollo amarillista porque no lo es”, expresó, al subrayar que la actriz continúa en recuperación.

Verónica Castro fue hospializada y Yolanda Andrade habló de la actriz. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre la hospitalización de Verónica Castro?

Yolanda Andrade fue cuestionada sobre que opinaba sobre la hospitalización de la actriz y cantante Verónica Castro, y compartió su postura ante la situación. La conductora de Montse & Joe se refirió al tema al ser abordada por los medios, dejando claro que desconocía que Castro atravesara un problema médico.

En sus declaraciones, Yolanda Andrade recordó que Verónica Castro se ha sometido previamente a procedimientos médicos y expresó su deseo de que su estado de salud sea favorable. “A ella también le hicieron una operación muy delicada. Espero que esté bien, no sabía que estaba enferma…”, comentó durante una entrevista con medios de comunicación.

Andrade también subrayó que, ante una situación de salud, su postura es de respeto y buenos deseos, más allá de cualquier diferencia.

“No, al contrario, espero y deseo que ella esté bien de salud, nadie se le desea que esté enfermo. Cuando uno está enfermo no se valen muchas cosas, ya que se cure nos agarramos de las greñas”, puntualizó Andrade sin destacar ninguna reconciliación.

Tras la hospitalización de Verónica Castro, Yolanda Andrade dice esto. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Yolanda Andrade y Verónica Castro?

La relación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro se fracturó públicamente en 2019, cuando la conductora de Montse & Joe aseguró que ambas mantuvieron una relación sentimental años atrás. Andrade afirmó incluso que se habían casado de manera simbólica durante un viaje a Ámsterdam, versión que generó una fuerte reacción mediática y colocó el tema en el centro de la atención pública.

Verónica Castro negó de forma categórica estas declaraciones, lo que marcó un punto de quiebre entre ambas. La negativa de la actriz provocó la molestia de Yolanda Andrade, quién con el paso del tiempo reiteró que su versión de los hechos es verdadera, manteniendo el desacuerdo abierto desde entonces.

A este conflicto se sumaron otros señalamientos cuando Yolanda Andrade acusó públicamente a Cristian Castro de presuntamente haber golpeado a su madre Verónica Castro. Estas declaraciones ampliaron la tensión entre las partes y derivaron en nuevas reacciones y desmentidos, sin que se presentaran pruebas ni resoluciones legales que confirmaran dichas acusaciones.

En 2023, Yolanda Andrade enfrentó un aneurisma cerebral que le dejó diversas secuelas, lo que dio pie a múltiples rumores sobre su estado de salud y el origen de su enfermedad. Entre las versiones que circularon se mencionó una presunta “brujería”, especulación que fue desmentida por Verónica Castro, quien rechazó cualquier vínculo con ese señalamiento y expresó públicamente sus buenos deseos para la recuperación de Andrade. Por su parte, la conductora nunca acusó directamente a Verónica Castro de estar relacionada con ese tipo de prácticas.

