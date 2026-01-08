Yolanda Andrade destaparía su verdad con Verónica Castro, revelan que trae proyecto entre manos

Yolanda Andrade, tras sobrevivir a enfermedades y brujería, estaría dando un paso decisivo: contar su propia historia. Aseguran que la conductora planea plasmar su vida en una bioserie, un proyecto íntimo que estaría preparando y que seguramente daría de qué hablar. ¿Contará sus vivencias con Verónica Castro? ¡Te contamos lo que se sabe!

Revelan que Yolanda Andrade planea una bioserie sobre su vida

Yolanda Andrade ha hablado abiertamente sobre su estado de salud, señalando que su enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), es progresiva, que no presenta mejoría y que, incluso, podrían quedarle solo 5 años de vida.

La información fue revelada por el periodista de espectáculos Luis Magaña, quien compartió los detalles en el programa “De historia en historia”, donde aseguró que una fuente muy cercana a Yolanda Andrade le habló de los planes que tiene tras su padecimiento.

“A mí me dejó muy impresionado, sobre todo la forma en la que me enteré… aparentemente van a cambiar un par de programas en la barra de Unicable porque quieren renovar, entonces van a empezar a hacer pilotos”, comentó el periodista.

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Yolanda Andrade revelará su historia con Verónica Castro?

Según el relato del periodista, Yolanda Andrade tendría prisa por sacar adelante el proyecto, pues desea estar involucrada directamente en todo lo que se cuente sobre su historia y aprovechar el tiempo que le quede de vida.

“Están buscando una producción porque Yolanda quiere hacer su bioserie y trae un poco de prisa de que la producción sea rápido porque quiere supervisar y quiere estar echando ojo de todo lo que se vaya a contar”.

Luis Magaña también detalló que el proyecto ya estaría avanzado, pues incluso el guion se encuentra en proceso de escritura y la idea es realizarlo en formato de miniserie, con alrededor de siete capítulos. No obstante, el periodista reconoció que el contenido podría generar polémica.

“Me parece muy arriesgado por lo que dice, ha dicho y dirá, o sea, ya es fuerte, ahora imagínate una bioserie”.

A lo largo de su trayectoria, Yolanda Andrade se ha distinguido por hablar sin filtros, con declaraciones que en más de una ocasión han incomodado e incluso molestado a personas que fueron muy cercanas a ella, como Verónica Castro. No obstante, hasta el momento se desconoce qué episodios de su vida decidirá contar en la bioserie.

¿Qué pasó entre Yolanda Andrade y Verónica Castro?

El pleito entre Yolanda Andrade y Verónica Castro comenzó en 2019. En aquel entonces, Andrade aseguró que había tenido una relación romántica con Castro hace varios años. Incluso, sostuvo que se habían casado de forma simbólica en Ámsterdam.

La mamá de Cristian Castro negó todo esto, algo que causó mucha molestia en Yolanda Andrade, quien, a lo largo de los años, ha insistido en que su versión es cierta.

Además también la conductora de “Montse y Joe” acusó a Cristian Castro de haber golpeado a su mamá, Verónica Castro.

En 2023, Yolanda sufrió un aneurisma cerebral que le causó muchas secuelas, incluyendo dificultad para hablar y problemas de visión. Los rumores acerca de su salud y las causas de su enfermedad han abundado, incluyendo una presunta brujería. En su momento, circuló la versión de que alguien le estaba haciendo un “trabajo espiritual” para afectar su salud”. Si bien nunca se mencionaron nombres, se especuló de Verónica Castro.

Ante esto, Veronica Castro muy molesta desmintió este rumor: “Macumba solo la hago en el escenario”, dijo. También le ha deseado todo lo mejor a Andrade para su pronta recuperación. Por su parte, Yolanda nunca señaló a su presunta ex como la responsable de hacerle algún tipo de magia negra.

