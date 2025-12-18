Yolanda Andrade no recayó por su enfermedad ¡sufre un encierro! revelan

Mucha polémica ha causado la noticia de que, la conductora Yolanda Andrade recayó de nueva cuenta en el hospital; derivado de una de las enfermedades incurables que padece desde 2023, un aneurisma cerebral que ha mermado considerablemente su movilidad así como la pérdida del habla.

Yolanda Andrade cambia de look durante su recuperación / Especial

¿Por qué la conductora Yolanda Andrade fue hospitalizada recientemente?

Hace unos días corrió el rumor de que Yolanda Andrade fue internada en un hospital; pero la realidad de la conductora, es otra.

Un amigo muy cercano de ella, quien nos pide omitir su nombre por represalias, nos cuenta que no todo es como se cuenta; efectivamente acudió al hospital pero solo a revisión medica, no se quedó internada . Lo que sucede es que la conductora se encuentra en “ encierro obligatorio ”, por parte de su hermana Marile.

Todo el amor que su hermana le había profesado, cambió de un momento a otro. La razón es que hace unos cuantos meses, Marile conoció en Cozumel ha un hombre que la conquistó y al pasar de los días, decidió vivir con él, la mujer está sumamente apegada física y emocionalmente con su nueva pareja, al grado que se lo llevó a vivir a la casa de Yolanda Andrade.

Filtran fotos de Yolanda Andrade ingresando al hospital ¡En camilla! / Captura de pantalla / redes sociales

¿Por qué culpan a la hermana de Yolanda Andrade, de haber encerrado a la conductora?

Las cosas han escalado a tal nivel, que la gente a su alrededor lo llama “aprovechado”, ya que, ha logrado tener el dominio en todos los aspectos de Marile, hermana de Yolanda Andrade.

Hay tanto apego, que él, es el que toma decisiones tan drásticas como hacer que ella suministre medicamentos a Yolanda, para tenerla muy tranquila.

Yolanda Andrade tiene prohibido hacer o recibir llamadas telefónicas, es por eso, que las personas allegadas a ella no han logrado comunicación sino a través de Marile quien les asegura que Yolanda esta bien.

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Qué amigos y conocidos de Yolanda Andrade conocen esta situación?

Una de sus grandes e íntimas amigas, Montserrat Oliver sabe de esta situación, está realmente preocupada por su amiga, pero tampoco puede hablar ya que, también tiene un profundo cariño por Marile.

Nuestra fuente pide que se haga pública esta noticia que le parece aberrante e injusta.

Piden que de una u otra forma, se le apoye a Yolanda Andrade, ya que, la pareja de Marile ha influido tanto que hicieron que Yolanda pusiera a nombre de su hermana la casa.

Se debe dar a conocer esto, ya que, se están aprovechando de Yolanda, quien está enferma, incapacitada y la hermana le sale con esta patada por estar clavada con un aprovechado, mantenido, sin oficio ni beneficio. Ojalá recapacite y que Montserrat salga a decirlo, porque esta enterada de todo. Fuente a TVNotas

Lo cierto es que, según nuestra fuente, ante esta situación presuntamente que vive Yolanda, puede correr peligro su vida.

Cabe señalar que a todas las personas que la conocen bien les extraño que Yolanda enviara un comunicado en donde dice que cualquier situación relacionada con ella, solo será a través de ese comunicado. Yolanda Andrade en toda su carrera ha declarado algo así, lo que enciende mas las alarmas, según revela nuestra fuente.

