Dorismar, tras quedar desfigurada por mala cirugía, toma radical decisión para recuperar su belleza

En este martes de TVNotas, te dimos a conocer que Dorismar se había sometido a una cirugía estética que salió mal y la dejó desfigurada. De acuerdo con nuestra fuente, esta situación no solo afectó su autoestima, sino también sus oportunidades laborales.

Ahora, la propia Dorismar da más detalles de lo ocurrido y habla de la drástica decisión que tomó para poder recuperar su belleza. Esto fue lo que dijo.

Dorismar / Redes sociales

No te pierdas: Dorismar, aunque ya tiene cuerpazo, se sometió a una cirugía estética

¿Qué le pasó a Dorismar en la cara?

Nuestra fuente nos contó que Dorismar “decidió hacerse un retoque de nariz” en 2023 con el doctor José Achar, pero “todo salió mal”. Nos contaron que el médico “no la dejó tal y como se lo había prometido. De hecho, quedó peor el hueso de la nariz. El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido”.

Cuando la conductora fue a pedir que “arreglaran su situación”, el especialista “minimizó lo ocurrido” y le prometió que arreglaría todo. Dorismar habría vuelto a confiar en él y se sometió a una segunda operación.

“En la segunda cirugía de reconstrucción le limó el tabique. Sin embargo, para mi gusto fue demasiado. Le dejó el tabique exageradamente pequeño y curvo… para enmendar su error, le puso un implante artificial de relleno, pero lo delicado es que ella no lo autorizó y al final las cosas empeoraron”, expresó.

La presentadora tuvo una tercera cirugía en 2024, pero no hubo mejoras. Incluso, todo habría empeorado, pues “ la desfiguró. Casi no podía respirar por sus vías nasales, prácticamente se la mutilaron. Le dejaron una nariz nada funcional”. Por ello, la famosa decidió iniciar acciones legales.

“Pues ahora sí que con qué cara. Ya viene el Mundial y Dorismar es una figura reconocida y con esto que pasó, ni cómo buscar espacios televisivos o la manera de acercarse a las marcas comerciales. Dorismar quedó mal psicológicamente y perdió su autoestima. Fue a terapia, ya que se quedó sin poder trabajar”, resaltó.

Dorismar se somete a cirugías estéticas, antes y después del procedimiento / TVNotas

Te recomendamos: Dorismar entra a las grandes ligas de Hollywood y antes de irse ¡Tú puedes ganarte una cena con ella!

¿Qué dijo Dorismar tras las fallidas cirugías que le disfiguraron la cara?

A través de redes sociales, Dorismar confirmó que había sufrido una mala praxis médica que le dañó el rostro y reveló que se sometió a una cuarta operación, esta vez con un médico diferente en Colombia. De acuerdo con la presentadora, está viendo resultados positivos.

“Hola chicos, bueno, aquí les estoy dando el seguimiento de mi operación. Para los que no saben, después de haber atravesado una mala praxis. Me encuentro en Bogotá, Colombia. Vine a operarme… Estoy obteniendo muy buenos resultados. Me encuentro muy feliz. Voy a estar mucho mejor”, resaltó.

Por supuesto, los internautas no dudaron en solidarizarse con ella y desearle todo lo mejor en su proceso de recuperación.

¿Quién es Dorismar?

Dora Noemí Kerchen Durán, mejor conocida como Dorismar, es una actriz, influencer, modelo y conductora.

Nació el 6 de enero de 1975, por lo que actualmente tiene 50 años.

Trabajó en diversos programas de televisión y novelas como ‘El gordo y la flaca’, ‘Desmadruga2’, ‘El triunfo del amor’ y ‘Como dice el dicho’.

En los últimos años, se ha dedicado más al contenido digital.

Está casada y tiene una hija.

Mira: Dorismar se hizo la lipo ¡para recuperar su abdomen tras subir 15 kilos!