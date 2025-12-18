Reviven el caso de La Bebeshita: casi pierde un seno tras cirugía con José Achar, cirujano de Dorismar

Este martes, en TVNotas, te revelamos que Dorismar vivió una verdadera historia de terror con un cirujano que se ofreció a realizarle una rinoplastia a cambio de que promocionara su clínica. Sin embargo, el procedimiento la dejó en malas condiciones y, en un intento por corregir el daño, el médico le practicó dos cirugías reconstructivas que solo empeoraron su situación.

Ante la situación, afortunadamente, Dorismar reveló que viajó a Colombia con un nuevo especialista que le corregirá la mala praxis que el docto el doctor José Achar, quien también ha sido señalado por otros casos polémicos dentro del medio del espectáculo, uno de ellos el de ‘la Bebeshita’ quien hace 4 años lo acusó de una mala praxis.

La Bebeshita recuerda la terrible experiencia con una mala praxis con doctor José Achar que también operó a Dorismar. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Dorismar tras someterse a rinoplastia con el cirujano José Achar?

En 2023, Dorismar se sometió a una rinoplastia con el doctor José Achar, quien además la representaba como imagen de su clínica. Su objetivo era corregir una leve asimetría del tabique nasal, pero el procedimiento salió mal: el cartílago que debía dar volumen desapareció, dejando su nariz hundida y con el hueso más dañado que antes.

Tras los resultados, Dorismar exigió una corrección. En una segunda cirugía, Achar limó el tabique nasal en exceso, dejándolo pequeño y curvo, y le colocó un implante artificial sin su aprobación, el cual fue rechazado por su organismo y provocó una infección.

Nuestra fuente sostuvo que a pesar de la gravedad, el médico minimizó el problema y propuso una tercera intervención en 2024, que terminó empeorando la situación: la nariz colapsó, se retraía, la cicatriz era visible y además dificultaba su respiración. El impacto en su salud fue severo, afectando también su bienestar emocional: Dorismar sufrió depresión, pérdida de autoestima y limitaciones en su trabajo.

Actualmente, Dorismar ha iniciado acciones legales y viajó a Bogotá, Colombia, para someterse a una nueva cirugía reconstructiva y se encuentra en recuperación.

Dorismar tras procedimientos estéticos / ArchivoTVNotas e internet, IG @FZMANAGEMENT

¿De qué acusó la Bebeshita al cirujano José Achar?

La Bebeshita relató en entrevista con Celia Lora en “La anatomía del error” que, durante su participación en “Enamorándonos”, no recibía un sueldo, aunque ya contaba con una gran cantidad de seguidores. Por ello, la producción le habría propuesto apoyarla con una cirugía estética como pago “en especie”, oferta que decidió aceptar. Según explicó, confió en el cirujano José Achar porque había operado a varias figuras de “Acapulco Shore” y eso le generó seguridad.

“Yo, por tonta, veía que había operado a muchas de Acapulco Shore. Yo quería una lipotransferencia y le dije que también quería bubis y nariz”, contó.

La influencer aseguró que desde el inicio vivió situaciones irregulares, pues fue intervenida de madrugada y sin la atención adecuada por parte del médico.

Con el paso del tiempo, la Bebeshita afirmó que su estado de salud empeoró gravemente y que la recuperación fue una de las experiencias más difíciles de su vida.

“Quedé muy mal, fue lo peor de mi vida. En la recuperación sentí que me moría, me desmayaba, me dieron ataques de escalofríos, me inyectaron quién sabe qué cosa. Al mes seguía sintiéndome mal y resultó que tenía una infección de vías urinarias. Yo hasta me despedía de mis amigos, estuvo muy cañón lo iba a perder (el seno)”, confesó.

Bebeshita en Las estrellas bailan en Hoy / Foto: IG/bebeshitadany

¿Qué hizo Bebeshita tras cirugía con el doctor José Achar?

Además, señaló que los resultados estéticos no fueron los esperados y que, al buscar explicaciones, el cirujano habría minimizado lo ocurrido y responsabilizandola. Lo peor de todo es que seguían los problemas después “la Bebeshita” tuvo que retirarse los implantes con la sorpresa de que descubrió que estaban mal puestos.

“Con el tiempo quedé toda cuadrada, con las nalgas raras. Fui con él y me inyectó algo, me dio recetas, pero yo ya no lo quería volver a ver en mi vida. Según me quería poner algo de mi sangre, pero fue horrible. Me decía que era mi culpa no me cuidé bien, y yo no salía ni de mi casa. No podía trabajar, iba al programa con fajas, drenajes, con todos los cuidados”, explicó.

Además aseguró que al año los pechos se le cayeron, la piel se le hizo delgada. Además reveló que le salió fibrosis por mala cicatrización y tuvo que ser operada de emergencia y en estudios médicos descubrieron que le habían puesto mal los implantes no en la glándula mamaria.

Además mencionó que su nariz tampoco le gustó cuando se volvió a operar en 2025 y su doctor encontró un material desconocido , “Me dijo encontré algo desconocido me dio mi frasquito y me dijo mándalo a checar. De miedo de verdad hasta me salieron alergias y problemas para respirar, pero ya estoy mejor”.

