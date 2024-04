La Bebeshita dice que Brandon Castañeda también la agredió como a su ex, Queen Buenrostro

Hablamos en exclusiva con Daniela Alexis, mejor conocida como ‘la Bebeshita’ (33), y señaló a Brandon Castañeda como un hombre ‘agresivo’ y ‘mantenido’, luego de que le preguntáramos sobre la supuesta golpiza que le propinó a la influencer Queen Buenrostro el pasado febrero.

“Lo que tuve con Brandon fue una relación tóxica de cinco años. A veces regresamos y cortamos. Lo que dije en La casa de los famosos era cierto. Él engañó a Queen (Buenrostro) conmigo. Hicimos de todo. Esto pasó mientras estábamos en Los 50 y en La venganza de los ex”.

“Brandon me dijo que estaba soltero. Jamás imaginé que estuviera saliendo con Queen. Me molestan las mentiras de los hombres. Por eso los odio. No me gusta que sean así”.

Bebeshita dice que hubo mucho fuego con Brandon en sus reencuentros en realities aunque él lo niega / YT: Los 50 / Instagram: @los50oficiall

“Me enteré de los golpes a Queen. Me da tristeza que no se dé su lugar y que no se cuide. No puede ser posible que permita agresiones de esa persona. Primero tiene que ver por ella”.

“Yo no sufrí violencia física. Pero viví unas peleas cañonas. Llegamos a discutir muy fuerte. Hasta nos gritamos tanto que llegó la policía. Él me aventaba objetos cuando se enojaba conmigo. Afortunadamente, ninguno de esos objetos me alcanzó a pegar, porque soy una mujer muy c*brona. Algo que le hace falta a Queen”.

‘La Bebeshita’ le dijo a Queen Buenrostro cómo era el exWapayaso, pero no le creyó: “Le advertí que Brandon está loco. Es infiel, agresivo, machista, traicionero y mantenido. Pero ella respondió que yo le decía eso porque quería andar con él. No me creyó. Te lo dije, Queen. No me hiciste caso”.

Bebeshita dice que sí advirtió a Queen Buenrostro / Liliana Carpio y Redes sociales

‘La Bebeshita’ estuvo en ‘La casa de los famosos’ y se arrepiente de no haber estado en el cuarto tierra

“Estuve casi dos meses en La casa y fue una experiencia muy fuerte. Me la pasé muy bien. Me siento satisfecha con mi participación. Desde que salí conocí otra realidad. Pensé que yo era la buena y resultó que me convertí en la villana. Me arrepiento de no haber escogido el cuarto ‘Tierra’. A ese equipo nadie lo ha sacado”.

La influencer externó su sentir por el comentario de Maripily Rivera: “Me dolió mucho que dijera que tengo ‘nalgas de cerdo’. Después entendí que no debo llorar por lo que diga otra mujer. Ella también sufrió bullying y eso es muy feo”.

Bebeshita dice que sufrió con los comentarios de Maripily / Liliana Carpio y Redes sociales

“Lloré de verdad. No fue un drama ni una estrategia. En ningún momento me quise hacer la víctima. Sin embargo, no iba a permitir que Maripily me viera llorar. Por eso me tranquilicé... Ella tiene espíritu de mamá protectora, aunque solo con su grupo de amigos. Es una mujer explosiva, traidora, chistosa, chismosa y un poco hipócrita, pero me cae bien (ríe). Me criticó por mis operaciones y ella está muy operada. Tiene unos melones gigantescos. Yo no tengo nada en contra de las cirugías”.

“Las críticas que he tenido de Manelyk (González) son parte de su trabajo. Ella quiere dar show y contenido. La verdad es que no nos llevamos mucho. Solo nos saludamos de forma cordial, pero hasta ahí. Tampoco es mi amiga íntima. Si le caigo mal o no, me da igual”.

“Ella no me cae mal y podríamos ser amigas fuera del reality, pero no sé qué piense ella. Tal vez, no me tolera (ríe)”, concluyó.

