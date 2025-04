¿Brandon Castañeda admite haber agredido a su exnovia? Exwapayaso dice: “No soy y nunca seré perfecto”

El mundo de las redes sociales se ha visto conmocionado por la denuncia pública de Daniela Buenrostro, mejor conocida en internet como Queen Buenrostro’, en contra de Brandon Castañeda, exintegrante de ‘Wapayasos’.

Hace algunos días, la influencer acusó a su exnovio de haberla agredido físicamente. A través de Instagram, mostró un video, presuntamente grabado desde la casa de Brandon, en el cual ella le reclama por haberla violentado.

También exhibió fotografías de golpes y heridas que, supuestamente, el cantante le habría infligido. Tras enseñar lo que serían evidencias, la joven sostuvo que había superado su miedo y ahora era capaz de hablar sobre todo el supuesto maltrato que vivió a lado de Castañeda.

“Es un manipulador, un narcisista que, al día de hoy, me sigue culpando por todas las veces que me ha hecho daño. Pero lo de ayer y lo de hoy fue la gota que derramó el vaso. Ya no puedo, perdónenme, pero ya no puedo”, dijo entre lágrimas.

¿Qué dijo Brandon Castañeda ante las acusaciones de violencia de Queen Buenrostro?

Luego de que Queen Buenrostro lo expusiera públicamente, Brandon compartió un mensaje que, para muchos, era una especie de respuesta ante toda la polémica.

A través de Instagram, y sin mencionar el nombre de Buenrostro, declaró que, por más de un año, una exnovia lo estuvo amenazando con publicar un video suyo. El cantante también se dijo agradecido de que lo hiciera, pues, con ello, “pudo liberarse” de ella.

“Más de un año amenazando con subir tu video y lo único que puedo decirte por ahora es… gracias. Porque ahora más que nunca, por fin me siento liberado de ti. Y tranquilos, porque pronto conocerán el verdadero rostro”, expresó.

¿Brandon Castañeda admite agresión hacia Queen Buenrostro? Exwapayaso publica enigmático mensaje

En medio de todo este escándalo, Brandon publicó un nuevo mensaje mediante redes sociales. En dicho texto, aseguró sentirse muy tranquilo con toda esta situación, pues confía en que “la verdad saldrá a la luz”.

“Sigo adelante con integridad, con los valores que me han inculcado y con la fe de que todo volverá a estar bien en mi vida”, manifestó.

Si bien admitió ser una persona que comete errores, afirmó que nunca ha hecho nada para perjudicar a los demás, por lo que está muy dolido con la forma en la que se han “desarrollado las cosas”.

Para finalizar, agradeció a todos aquellos que lo han apoyado en todo momento y prometió mantenerse “fuerte”.

Brandon Castañeda “Hay momentos que ponen a prueba el alma y no lo niego. Me duele la forma en la que está ocurriendo todo esto. No soy y nunca seré perfecto, pero sigo aquí, firme, con gratitud por quienes caminan conmigo con respeto, consciencia y confianza. Gracias”.

Brandon Castañeda mensaje / Redes sociales

¿Qué dijo Queen Buenrostro ante las declaraciones de Brandon Castañeda?

Hasta el momento, Queen Buenrostro no se ha pronunciado directamente ante el reciente mensaje de Brandon Castañeda.

No obstante, usó su canal de difusión en Instagram para decir que había ido al hospital para valorar las heridas que presuntamente le causó Brandon y hacer mención de que, en una entrevista, su ex, supuestamente, admitió el maltrato en su contra.

Todo esto ha causado un gran revuelo en redes sociales y muchas celebridades no han dudado en reaccionar, incluyendo Daniela Alexis ‘la Bebeshita’, otra exnovia de Brandon, quien dio a entender que Buenrostro se aferraba a esa relación.

“Él también es un narcisista y todos te lo dijimos. Conmigo jamás fue así. Lleva días queriéndose alejar de ti y tú obsesionada loca no lo dejas irse. Lo bueno es que la obsesionada fui yo, ¿no?”, indicó.

