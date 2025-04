Brandon Castañeda denunciado por supuesta agresión a su exnovia; ella dice: “No es fácil”

Brandon Castañeda, participante de realities y exmiembro de los ‘Wapayasos’, ha dado mucho de qué hablar en estos días. Esto, después de que su exnovia Daniela Buenrostro, más conocida como Queen Buenrostro, en redes sociales lo acusara de violencia.

A través de redes sociales, la influencer sostuvo que el cantante la agredió en varias ocasiones, pero que ahora decidió exhibirlo debido a que recientemente le infligió golpes tan severos que terminó en el hospital.

Aunado a su testimonio, mostró fotos de las lesiones, así como un video, presuntamente, grabado en la casa de él, en el que ella le reclama por sus agresiones. En el clip, se escucharía al artista decirle: “Hice lo que tuve que hacer. Cállate. Te lo merecías. Te debería hacer algo peor”.

En respuesta a estas acusaciones, Castañeda subió un mensaje para explicar que una “exnovia” lo ha estado amenazado por más de un año. También sostuvo que “la verdad saldría a la luz en su momento”.

Hace algunas horas, Daniela ‘Queen’ Buenrostro, a través de su canal de difusión en Instagram, reveló que fue al Ministerio Público para iniciar un proceso legal en contra de Brandon Castañeda, su exnovio.

Si bien no dio mucho detalles, dejó claro que, sin importar el tiempo que tarde, no se rendirá hasta que se “haga justicia”.

“Tiempo al tiempo. Esto no es un proceso fácil ni rápido, pero lo importante es que ya empezó. El primer paso ya se dio”, manifestó.

En otro de sus mensajes, se dijo muy molesta por la forma en la que su ex ha manejado todo este asunto:

“¿Es en serio que aquel está subiendo un casino ahorita? Me lo acaban de mandar, wow, otro recordatorio para mí de lo poco que le importa lo que me hizo”, expresó.

En una entrevista para el canal de YouTube de ‘Vaya, vaya’, la creadora de contenido confesó que Brandon estuvo a punto de causarle la muerte, por lo que ahora decidió dejar de callar y emprender una batalla legal por todo el maltrato que habría sufrido a su lado.

“Me encontraron varias cosas en el cuello. Tengo que llevar un proceso en el hospital por terapias y todo eso por el cuello. Me dijeron que, gracias a Dios, no me lo rompió. Por eso fui al hospital. Llevaba varios días con dolor”, expresó.

La joven se dijo muy arrepentida de no haber hablado antes y sostuvo que continuará con la demanda hasta las últimas consecuencias.

Queen Buenrostro

“Hace un año, decidí callarme. Pasó en otras ocasiones que decidí callarme. No se me hace justo. No me importa ganar ni un peso. Lo hago porque una vez ya me callé y ahora lo quiero exponer. Un día quiero ser mamá y no quiero que le pase a mi hija. No soy quién para dictar cuanto tiempo merece una persona (en prisión) para saber que hizo mal, pero sí soy la persona que quiere poner un alto”