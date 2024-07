Queen Buenrostro revira a Bella de la Vega: “La señora tiene un complejo... no acepta su edad”

En TVNotas entrevistamos a Queen Buenrostro (26 años) y arremetió contra Bella de la Vega, quien la señaló como “tonta, sinvergüenza y sin escrúpulos” en una entrevista que publicamos hace un par de ediciones.

Ellas se conocieron en Tentados por la fortuna, donde tuvieron varios altercados, supuestamente, por querer ‘lucirse’.

“Una de las cosas más difíciles del programa fue la convivencia. Estábamos en la montaña con cero comodidades. Tuve un enfrentamiento con Bella. Frente a la cámara ella actuaba de una manera. Detrás era otra persona”.

“No sabía que Bella había hablado mal de mí. Acabo de llegar de vacaciones en las Bahamas. Qué hipocresía de su parte. En el vuelo de regreso ella eligió sentarse a mi lado. Me hizo plática todo el trayecto. No me caía mal. Ahora me doy cuenta de que no era mi amiga”.

“Me sacaban de onda sus actitudes. Siempre quiso llamar la atención. De cierta manera, me buscaba para hacer pleitos innecesarios. Por eso perdí la paciencia y le reclamé. Era evidente que quería foco. Eso me molestó mucho. Es una mujer desesperada de atención. Bella no sabe dar show”.

No te pierdas: Clovis decide abandonar la obra de Maripily Rivera, “Me faltaron el respeto frente a muchas personas”

Romina y Bella tuvieron una discusión en el reality / Twitter

La empresaria le respondió a la actriz, luego de haberle dicho ‘envidiosa’: “Me señaló como una envidiosa. No es por ser grosera, pero ¿qué le voy a envidiar a una persona como ella? La señora tiene un complejo. Siento que no acepta su edad. Quiere comportarse como una chica de 26”.

“Me da mucha risa que se exprese así de mi cuerpo. Lo tomo de quien viene. Me preocuparía más que mi amiga Romina (Marcos), una modelo de Victoria’s Secret, Kenia Os, Kimberly Loaiza o las Kardashian me criticaran. No una mujer como ella que se pone dos colitas y su nombre en la frente (ríe)”.

Mira: ¿Rosie Rivera en contra de la prometida de su papá, Don Pedro? La cantante dice: “Quiero ver si lo ama”

La creadora de contenido mencionó que no tiene problema que la llamen ‘operada’. “No entiendo por qué critica mi carrera. Tengo una tercera parte de su edad. Me dedico a algo muy diferente. La única carta de presentación de Bella es haber sido la esposa del papá de Gael García y actuar en La rosa de Guadalupe (carcajadas). ¡Está cab...! Ojo, no critico el programa, sino a ella. Fuera de eso, ¿qué ha hecho?”.

“Dijo que soy ‘tonta’. Le recuerdo que se acercó a mí para decirme que me admiraba por hablar muchos idiomas. Yo he crecido sin la necesidad de un hombre. Admiro a las mujeres que triunfan por sí solas”.

Checa: Yuri y Cristian Castro ¿arreglaron sus problemas? ¡Harán una nueva gira en 2025!, aseguran

Queen Buenrostro y Brandon Castañeda están saliendo / Instagram

“Que diga que soy ‘operada’ no me causa ninguna ofensa. El 90% de las chicas del medio están operadas y no pasa nada. Me lo pagué con mi propio dinero. Seguramente su problema es que no tiene el dinero para operarse.”

“Díganle que no se preocupe, yo se la pago (ríe). A mí pónganme a pelear con alguien chida. Me encantó lo que viví en Tentados por la fortuna. Desde hace mucho tiempo pedí un reality de supervivencia y se me cumplió. Me siento afortunada de haber sido parte de la primera temporada. No les voy a negar que estuvo heavy la experiencia”, concluyó.

Para más exclusivas como esta, busca la versión digital o impresa de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!