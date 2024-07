¿Rosie Rivera en contra de la prometida de su papá, Don Pedro? La cantante dice: “Quiero ver si lo ama”

A principios de julio, Don Pedro Rivera sorprendió a todos al entregarle un anillo de compromiso a su joven novia, Nataly Rodríguez, durante un romántico viaje que hicieron a Las Vegas, Nevada ¡con todo y mariachi incluido!

Si bien aún no se revela la fecha exacta de la boda, el patriarca de la familia Rivera ha expresado estar muy enamorado y dijo que no puede esperar a casarse con su pareja.

A casi un mes desde que se dio a conocer la noticia, Rosie Rivera, hija de Don Pedro, reaccionó al nuevo compromiso de su padre y reveló si está dispuesta a asistir a la próxima boda de su padre.

¿Rosie Rivera está enojada por la próxima boda de Don Pedro Rivera?

Durante una reciente invitación a ‘La mesa caliente’, la exparticipante de ‘Top Chef’ señaló, a modo de broma, que nadie sustituirá a su madre.

“No digas eso. Nadie será mi mamá. Yo tengo una madre santa. Mi papi no me ha dicho a mí. Yo le llamé, él me dijo que le dio un anillo, pero no me dijo que está comprometido. Soy celosa”, expresó.

Ya en un tono más serio, la también cantante admitió que aún no sabe si asistirá a la boda, pues, si bien su mamá aparentemente no está molesta por el compromiso de Don Pedro, todavía no se siente cómoda con la nueva relación de su papá.

Pese a todo, dejó en claro que quiere mucho a su padre y no tiene nada en contra de Nataly, quien, hasta el momento, ha demostrado ser una buena persona.

“A mi mami no le importa, pero, cuando vas a una boda, estás consintiendo y eres testigo de que estás de acuerdo. No sé si todavía estoy de acuerdo. Si ella lo ama de verdad, sí, pero yo quiero ver si lo ama de verdad” Rosie Rivera

Rosie Rivera y el amor que le tiene a su padre

Si bien la familia Rivera ha tenido una relación tensa a lo largo de los años, Rosie Rivera siempre se ha mostrado solidaria con su papá, a quien considera una gran persona y un excelente ejemplo de vida.

“Escuchar a mi padre, mi apa, mi papi… daddy… decirme que está orgulloso de mí; me llena como el primer día… Haré todo lo posible siempre por hacerlo (sentir) orgulloso. Soy dichosa al tener a mi padre, porque como usted me dijo… nunca estaré sola en la guerra mientras viva mi padre”, expresó la artista en el más reciente Día del Padre.

Hasta el momento, Don Pedro Rivera no se ha pronunciado sobre la postura de su hija acerca de su boda.

