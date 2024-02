Papá de Jenni Rivera devastado por la demanda de sus nietos: “Me siento muy mal”

En septiembre del 2023 trascendió que Jacqie Rivera, una de las hijas mayores de Jenni Rivera, y actual albacea del testamento de su madre, demandó a las disqueras Cintas Acuario y Ayana Musical, pertenecientes a Don Pedro, su abuelo, por presunta explotación comercial inapropiada.

De acuerdo con un documento publicado por Telemundo, la también directora de Jenni Rivera Enterprises, en representación de sus hermanos (a excepción de Chiquis), inició el proceso legal en contra de Pedro Rivera el pasado 20 de septiembre.

En dicha demanda, los hijos de Jenni Rivera acusan a Don Pedro de haber usado sus empresas para “explotar el nombre, la imagen y semejanza de su madre por una suma de decenas de millones de dólares”.

Asimismo, se especifica que los demandantes les exigieron “repetidamente” a las compañías que dejarán de usar “indebidamente” el legado de la cantante y “actúen según los términos de los acuerdos celebrados por Jenni durante la primera parte de su carrera”.

Jenni Rivera

Chiquis Rivera se enfrenta en la corte con Don Pedro Rivera

La cantante se presentó ante la corte de Los Ángeles para enfrentarse legalmente a su abuelo, Don Pedro, en relación con los derechos musicales de su madre.

Se desconoce el resultado de la audiencia, pero fuentes de Telemundo indicaron que los hijos de ‘la Diva de la banda’ mostraron satisfacción con el proceso, y se espera que se divulguen más detalles próximamente.

Por ahora no hay una sentencia en este caso, pero debido a la reacción de ‘Chiquis’ Rivera, se cree que puede resultar victoriosa en la corte, pues lucía emotiva, pero también sonriente y tranquila.

¿Qué dice Pedro Rivera de la demanda de sus nietos?

Luego de que se llevó a cabo la audiencia con Chiquis Rivera, el patriarca de la dinastía Rivera habló respecto a sus sentir en cuanto a esta polémica situación. ¡Dejó claro que no está dispuesto a perder a su familia!

En entrevista para las cámaras de Siéntense quien pueda, Don Pedro subrayó que se siente devastado por la demanda que sus nietos le impusieron por presunta explotación comercial inapropiada.

“Me siento muy mal, por qué es que se tienen que agarrar odio a toda la familia con otros seres queridos sin mirar el trato que se les dio antes. No he ido yo a las reuniones del juez, ni a los enfrentamientos, porque para eso puse precisamente a Juan Rivera”. Don Pedro Rivera

El patriarca de la dinastía Rivera habló frente a las cámaras.

Agregó: “Yo creo que todo está bien. No va a haber ningún error, porque todo va a salir a la luz, gracias a Dios. En mi corazón me molesta. En mi alma me molesta. En mi pensamiento y no por esto que están haciendo mis nietos. Voy a perder yo a la familia… Sigo queriéndolos porque yo comprendo que son jóvenes”.

Finalmente, Pedro aseguró que de no haber sido por él, sus nietos no serían lo que son ahora, así como lo fue ‘la Diva de la banda’ a quien apoyó en toda su carrera.

Pedro Rivera “En nuestra familia no hay raíces. No hay sangre artística. Que esto lo empecé yo por pura necesidad, buscando el bienestar de mi familia, mis hijos, mi esposa… Si no hubiera iniciado yo, a lo mejor, ellos estarían trabajando de albañiles. Estuvieran trabajando de panaderos”.

Al momento, los hijos de Jenni Rivera no se han pronunciado a las declaraciones de su abuelo, quien aseguró que no va a permitir que por este tema legal la familia se deshaga.

Así lo dijo Don Pedro Rivera: