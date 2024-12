Doña Rosa, madre de Jenni Rivera, hospitalizada: estado delicado preocupa a su familia

La noche del viernes 20 de diciembre, se dio a conocer que Doña Rosa Saavedra, madre de la icónica cantante Jenni Rivera y de los también conocidos hermanos Lupillo, Juan, Rosie y Pedro Rivera, fue ingresada en un hospital en California debido a problemas de salud que no han sido revelados en su totalidad.

La noticia conmocionó a los seguidores de la familia Rivera, quienes han expresado su apoyo y solidaridad a través de las redes sociales.

Preocupación por el estado de salud de Doña Rosa

Hasta el momento, ni la familia Rivera ni los médicos han divulgado información precisa sobre el motivo del ingreso de Doña Rosa al nosocomio. Sin embargo, su hijo Juan Rivera confirmó que la situación es delicada y pidió oraciones para su pronta recuperación.

Durante una entrevista en el programa de YouTube del periodista Javier Ceriani, Juan habló con gran cautela sobre el tema: “En realidad, la neta, no sé… bueno sí sé, pero por respeto a mi mami me reservo lo que está sucediendo. Solo le digo a la gente que le pedimos a Dios que todo salga bien y pues ahorita, es difícil, no sé qué decir o no decir”, declaró Juan Rivera.

La familia Rivera, conocida por su historia en la industria del espectáculo y por ser protagonistas de varias controversias, ahora enfrenta un momento de incertidumbre y unión en torno a su matriarca.

Durante la entrevista, Juan Rivera también compartió una reflexión profunda sobre el valor de los seres queridos y el tiempo que se les dedica. Su mensaje resonó entre los seguidores que están atentos al estado de salud de Doña Rosa:

“Ellos también son hijos de Dios y son prestados para nosotros. Seguimos sin valorar lo que tenemos y no les prestamos el tiempo que se merecen. No les damos el amor o la atención que necesitan y tomamos como prioridad otras cosas. Le pido a Dios que todo salga bien y es todo lo que te puedo decir”, afirmó Juan con notable emoción.

Las palabras de Juan invitan a reflexionar sobre la importancia de valorar a la familia y dedicar tiempo a los seres queridos, especialmente en momentos de dificultad.

El apoyo del público y la importancia del legado familiar

La noticia del estado de salud de Doña Rosa ha generado una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde los seguidores han compartido oraciones y buenos deseos para la familia. Este suceso también pone en perspectiva la fortaleza de los lazos familiares y cómo, a pesar de las diferencias o controversias, el amor y la unión prevalecen en tiempos de adversidad.

La familia Rivera ha demostrado ser un ejemplo de resiliencia a lo largo de los años, enfrentando la pérdida de Jenni Rivera en 2012 y las diversas dificultades que han surgido desde entonces. Ahora, con Doña Rosa hospitalizada, sus seguidores esperan con ansias noticias positivas sobre su salud.

La salud de Doña Rosa se ha convertido en un tema de interés para los admiradores de la dinastía Rivera, quienes recuerdan con cariño el legado de Jenni Rivera, “La diva de la banda”.

