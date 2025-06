Beto Cuevas revela que pudo haber muerto junto a Jenni Rivera: ¡iba a tomar el mismo vuelo que ella!

Han pasado más de doce años desde el trágico accidente que le arrebató la vida a Jenni Rivera y a su equipo, pero las historias en torno a aquel fatídico día siguen estremeciendo. Ahora fue Beto Cuevas, el icónico cantante chileno, en entrevista con Yordi Rosado confesó que pudo haber estado en ese avión que se desplomó en Nuevo León el 9 de diciembre de 2012.

Según sus palabras, una simple decisión relacionada con su carrera cambió su destino y lo mantuvo con vida.

Jenni Rivera / FB: Jenni Rivera

Mira: Jenni Rivera y su legado: ‘La gran señora’ entre los mejores álbumes del siglo XXI, según Rolling Stone

¿Qué relación tenía Beto Cuevas con Jenni Rivera y por qué lo invitó a su concierto?

Durante la charla con Yordi Rosado, Beto Cuevas aclaró los rumores sobre un posible romance con Jenni Rivera y habló con cariño de la amistad que había surgido entre ambos. “Jenni, así como toda la gente que la acompañaba, no se imaginaba que su destino los iba a llevar a ese día en el que perdieron la vida en ese accidente de avión. Nosotros nos hicimos bien amigos, nada que ver a lo que de repente especulaban, nos hicimos bien amigos”, relató el chileno.

La invitación de Jenni surgió de la buena relación que ambos compartían y de largas horas de conversación, durante las cuales Beto le ofreció su hombro, ya que la cantante atravesaba un momento complicado en su vida. Fue por eso que la estrella de la música regional mexicana quiso compartir escenario con él en lo que sería su último concierto. Beto Cuevas confesó que ella le propuso volar juntos a Monterrey para esa presentación especial, pero el destino tenía otros planes para él.

Lee: ¿Qué dijeron Pepe y Ángela Aguilar de la muerte de Jenni Rivera que desata indignación en redes?

¿Por qué Beto Cuevas no viajó en el avión de Jenni Rivera?

Beto Cuevas explicó que su negativa a viajar con Jenni Rivera no fue por falta de ganas, sino porque ya estaba comprometido para presentarse junto a Yuri en el Teletón de ese año. “Ella después me dijo: ‘tengo este fin de semana un evento en Monterrey y quiero cantar una canción contigo, así que vente con nosotros en el avión’ y yo recuerdo: ‘déjame ver qué es lo que tengo este fin de semana’ y justo tenía Teletón e iba a cantar con Yuri y le dije: ‘no podría ir contigo, pero en otra oportunidad con mucho gusto’”, compartió Beto.

Conmovido, el cantante añadió: “Supongo que no era parte de mi destino. Si no hubiese tenido ese evento, yo hubiese viajado con ella y ese hubiera sido mi destino. Es muy loco cómo van pasando las cosas”.

¿Cómo se enteró Beto Cuevas de la muerte de Jenni Rivera?

El momento en que Beto Cuevas supo del accidente fue tan impactante como inesperado. Según relató, fue el productor de La voz México quien le informó, ya que debían grabar un programa especial tras conocerse la noticia de la desaparición del avión.

“Recuerdo cuando recibí ese llamado, me habló el productor y me dice: ‘Beto, perdona la hora, pero el programa que vamos a hacer hoy en vivo no se va a hacer normalmente porque desapareció el vuelo de Jenni, no quiero especular, pero cuando desaparece el avión de un radar lo más probable es que se haya caído’” Beto Cuevas

La confirmación del accidente llegó horas más tarde. “Nos juntamos, fuimos al foro y se armó un programa especial, horas después nos enteramos de que el avión efectivamente había caído en algún lugar y había perdido la vida Jenni con todo su equipo”, dijo Beto Cuevas, quien aún hoy se muestra conmovido al hablar de aquel día.

Más allá de la tristeza por la pérdida de una amiga como Jenni Rivera, Beto Cuevas reconoció que esta experiencia lo marcó profundamente y le recordó lo frágil que puede ser la vida por lo que en día “abrazo mi presente” pues nadie sabe lo que vendrá en el futuro.

“Ninguno de nosotros tiene la vida asegurada; no sabemos qué va a pasar mañana. Por eso, a partir de ese momento y de esas circunstancias de la vida, también he aprendido a abrazar el presente. Hoy estamos aquí, y mañana, quién sabe. Hagamos que esto sea grato y que sea un lindo intercambio. La gente trata de anticipar cosas que aún no han sucedido y se olvida del presente”, concluyó.