Rosie Rivera habla sobre el perdón a Trino Marín y su posible liberación anticipada

A finales de octubre del año pasado, se reabrió el caso de Trino Marín, exesposo de Jenni Rivera, quien fue condenado a 31 años de prisión por abusar sexualmente de sus hijas Chiquis y Jacquie, así como de su cuñada Rosie Rivera.

La noticia causó revuelo, especialmente al revelarse que Marín podría ver su sentencia reducida debido a su “buena conducta” durante los casi 15 años que lleva encarcelado.

Marín había solicitado en dos ocasiones anteriores la revisión de su sentencia, pero ambas peticiones fueron rechazadas. En esta tercera oportunidad, las autoridades han decidido reabrir el caso, lo que presenta la posibilidad de que reciba una nueva sentencia y pueda quedar en libertad antes de cumplir la totalidad de su condena.

Hasta el momento, ni Chiquis ni Jacquie Rivera han emitido declaraciones al respecto. Tampoco se ha confirmado si alguna de ellas planea asistir a la audiencia para testificar. En el pasado, se sabe que ambas han visitado a su padre en prisión, aunque siempre han mantenido discreción sobre su postura respecto a su situación legal.

Rosie Rivera sobre el perdón y la transformación de Trino Marín

En una reciente entrevista, Rosie Rivera compartió su perspectiva sobre la posibilidad de que Trino Marín sea liberado antes de tiempo. La conversación fue difundida en el canal de YouTube de Ernesto Buitrón, donde Rosie abordó temas sensibles relacionados con el caso.

“No sé si ya esté libre, pero sí me llamaron para informarme sobre la revisión del caso. Me pareció importante que las víctimas, como yo o tal vez Chiquis, estéramos al tanto de la situación”, comentó Rosie.

Además, explicó que, aunque no planea estar presente en la audiencia, deja el desenlace del caso en manos de Dios y del sistema judicial.

“Cuando él fue sentenciado, dije: ‘Dios, encárgate tú. Sólo tú sabes cuándo cambia el corazón de alguien’. Todos cometemos errores, unos más graves que otros, pero si su corazón ya cambió y los niños ya están libres de temor, tal vez él ya se transformó”, reflexionó Rosie.

La importancia del perdón para Rosie Rivera

Rosie Rivera también reveló que logró perdonar a Trino Marín hace casi 14 años, un proceso que describe como crucial para su sanación personal. Sin embargo, dejó claro que el perdón no implica reconciliación o cercanía.

“Yo lo perdoné porque no quiero cargar con odio en mi corazón. Eso no significa que vaya a poner a mis hijos frente a él o que busque una relación cercana. Perdonar y reconciliar son cosas diferentes. Puedo decirle: ‘Hola’ de lejos y desearle lo mejor, pero no tengo la necesidad de tener contacto con él”, explicó Rosie.

También destacó la importancia de que sus sobrinos Chiquis, Jacquie y Mikey puedan decidir por sí mismos si desean mantener una relación con su padre: “Es bonito que ellos tengan la libertad de tomar esa decisión. Mi hermana Jenni siempre les dijo que podían visitar a su papá si así lo deseaban. Para mí, eso demuestra mucha valentía y madurez”.

Rosie Rivera que la gente se puede transforma en la cárcel

Otro punto que Rosie Rivera abordó en la entrevista fue la función del sistema penitenciario y la posibilidad de rehabilitación: “La cárcel está diseñada para rehabilitar. Si él realmente ha cambiado, entonces gloria a Dios. Ya no tengo coraje ni rencor hacia él, y eso es gracias a Dios”, afirmó.

Sin embargo, Rosie también enfatizó que su principal preocupación siempre ha sido el bienestar de las víctimas y la seguridad de su familia: “Lo más importante es que los niños ya no tengan miedo y que él no sea una amenaza para nadie más. Si eso se ha logrado, entonces puedo sentir paz”, concluyó.

