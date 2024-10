Rosie Rivera revela la posible liberación anticipada de Trino Marín, padre de Chiquis, quien abuso de ambas

Rosie Rivera, la hermana de Jenni Rivera, dio a conocer una noticia alarmante a través de sus redes sociales. Trino Marín, quien cumple una sentencia de 31 años de prisión por abuso sexual contra sus hijas Chiquis y Jacquie y su cuñada Rosie, podría ver su condena reducida.

La razón principal de esta posible reducción sería la “buena conducta” que ha mostrado Marín en los casi 15 años que lleva encarcelado. Rivera expresó la difícil situación que representa esta noticia, así como sus sentimientos encontrados ante la posibilidad de que su agresor salga de prisión antes de tiempo.

Doña Rosa Rivera afirma que la gente no conoce quién es su hija realmente y solo se dejan llevar por malos rumores. / Facebook: Rosie Rivera

Trino Marín podría salir antes de cumplir su sentencia

Trino Marín fue condenado a 31 años de cárcel luego de ser declarado culpable del delito de abuso cometido contra sus propias hijas y Rosie Rivera, hermana de Jenni, cuando todas eran menores de edad.

A pesar de la severidad de sus delitos y la alta penalización de este tipo de crímenes en Estados Unidos, Marín podría recibir una nueva sentencia que le permita salir antes de tiempo.

Rosie compartió que, en dos ocasiones previas, Trino ha solicitado una reducción de condena, las cuales han sido rechazadas. Sin embargo, esta vez las autoridades han reabierto el caso para una revisión de su sentencia.

Trino Marín ex de Jenni Rivera / YouTube: Estrella TV

Rosie Rivera recibe la noticia de las autoridades

Rosie Rivera contó que fue contactada por un sargento que acudió al hogar de su madre para informar sobre la posible liberación anticipada de Trino Marín. El oficial fue en busca de Rosa Rivera (madre de Jenni y Rosie), y tras aclarar la confusión sobre a quién debía dirigirse, informó a Rosie sobre la situación actual del caso de Marín.

En su mensaje en redes sociales, Rosie mencionó que, aunque la posibilidad de que su agresor salga antes de tiempo le preocupa, mantiene su confianza en el proceso judicial y en la justicia divina.

“Me habló sobre el caso de Trino Marín, por la persona por la que fuimos a la corte y ganamos el caso contra él. Me dicen que están revisando el caso y lo van a sentenciar de nuevo. Esto quiere decir que es probable que pueda salir antes de tiempo, ya dependiendo del juez”, compartió Rosie en su video.

A pesar de sus sentimientos encontrados, Rosie ha manifestado que no necesita que Trino Marín permanezca en prisión de por vida para lograr su paz. “Si lo dejan ir ese día, Dios siempre ha tenido el control y siempre la justicia ha estado en sus manos”, expresó con firmeza y serenidad. Además, agregó que su sanación personal no depende de la condena de su agresor, y que ha podido hallar justicia y paz interior a lo largo de los años.

Rivera señaló también que, aunque tiene la opción de acudir a la corte para dar su testimonio nuevamente, no siente la necesidad de hacerlo en esta ocasión: “No quiero ir a la corte. Me imagino que van a estar los medios… En realidad no siento necesidad de ir”, comentó.

Chiquis y Jacquie aún no han hecho declaraciones ante la posible liberación anticipada de su agresor

Hasta el momento, ni Chiquis ni Jacquie Rivera han emitido comentarios respecto a esta posible liberación anticipada de su padre, y se desconoce si alguna de ellas acudirá a la audiencia para testificar.

En el pasado, ambas han visitado a Trino en la cárcel en al menos una ocasión, aunque siempre han mantenido discreción sobre sus visitas y su postura ante la situación de su padre.

La noticia de la posible liberación de Trino Marín ha generado una ola de reacciones entre los seguidores de la familia Rivera y del público en general, quienes muestran preocupación por el impacto que este evento pueda tener en las víctimas y en sus vidas actuales.