Clovis decide abandonar la obra de Maripily Rivera, “Me faltaron el respeto frente a muchas personas”

Luego de ganar la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, Maripily Rivera está realizando una puesta en escena titulada ‘La casa de Maripily’.

En dicha obra de teatro participan algunos exparticipantes del reality, como Clovis Nienow, Rodrigo Romeh y Alfredo Adame. Sin embargo, Clovis decidió renunciar debido a que consideró ciertas conductas como faltas de respeto hacia su novia Aleska Génesis, quien también fue parte del programa de Telemundo.

Clovis revela los motivos por los cuales ya no participará en la obra de Maripily

Con una transmisión en vivo realizada a través de su cuenta de Instagram, Clovis explicó sus razones para abandonar la obra.

“No, no voy a estar en las siguientes funciones. Creo que cruzaron la línea del respeto. Si hubiera sido diferente, obviamente me hubiera gustado seguir compartiendo esta obra, pero cruzaron la línea del respeto hacia mi novia y especialmente hacia mí, que eso fue lo más triste que me pasó”. Clovis

Clovis mencionó que durante una de las funciones, Maripily hizo comentarios inapropiados dirigidos a Aleska durante una escena en la que él estaba en el escenario, lo que marcó un punto de quiebre.

Clovis “Enfrente de muchas personas le faltaron el respeto a Aleska y, sobre todo, me faltaron el respeto a mí, cosa que yo jamás he hecho con ellos, y eso fue lo que más tristeza me dio”.

El actor aseguró que no tienen un libreto como tal: “Muchas cosas no estaban en el libreto. Me sentí incómodo, triste y decepcionado. Fue una situación en la que me faltaron el respeto frente a muchas personas”.

Por su parte, Aleska Génesis también apareció en dicha transmisión para respaldar las palabras de su pareja.

Aleska Génesis “Él llegó a un sitio donde no le dijeron lo que iba a decir y se salieron del libreto. Él no necesita estar con esa gente para brillar porque él tiene mucho talento. Entonces no hay que permitir el abuso y es hora de ya exigir respeto”.

Clovis Nienow y Maripily Rivera sale peleados / Instagram: @clovisnienow / @maripilyoficial

Maripily Rivera reacciona a lo dicho por Clovis

Tras lo dicho por Clovis, una de las primeras en reaccionar fue la misma Maripily Rivera, quien agradeció que él estuviera presente en seis funciones.

“Entiendo perfectamente la determinación de Clovis y le agradezco que haya estado disponible como invitado en estas seis funciones. Él ha sido parte de este primer y exitoso ciclo de presentaciones. Puedo comprender perfectamente que se sienta incómodo, pero como sucedió en ‘la casa’, en la obra tampoco voy a fingir”. Maripily Rivera

La boricua dejó en claro que Clovis dejará la obra tras sentirse ofendido. Sin embargo, ella aseguró que el contenido de la obra no lo cambiará.

Maripily Rivera “No voy a cambiar el contenido de la obra porque su novia así lo quiera. Su novia, en lugar de apoyarlo, ha preferido querer llamar la atención, tratar de opacarlo y manipularlo. Desde la primera función hice mis expresiones, me responsabilizo de las mismas y me sostengo. Lo hice frente a ella sin esconderme, a diferencia de él, que nunca mostró inconformidad”.

Finalmente, Maripily aseguró que siempre se ha caracterizado por ser una mujer frontal y que en esta ocasión también lo será: “Si algo me caracteriza es ser un libro abierto. Una mujer frontal que aborrece las hipocresías y eso es lo que el público quiere ver”.

