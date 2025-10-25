¿Bebeshita vs Queen? Explota la polémica por Brandon Castañeda y las fuertes acusaciones de violencia

La polémica que parecía haber quedado atrás volvió con fuerza. Queen Buenrostro, influencer y creadora de contenido, reapareció en los reflectores tras lanzar una serie de declaraciones que involucran a su exnovio Brandon Castañeda y a la también influencer Bebeshita, con quien él comparte pantalla en Las estrellas bailan en Hoy.

El triángulo de controversia entre Queen Buenrostro, Brandon Castañeda y Bebeshita volvió a encender las redes sociales.

Brandon Castañeda y Queen Buenrostro / Redes sociales

¿Cómo comenzó el conflicto entre Queen Buenrostro y Brandon Castañeda por presunta violencia?

La relación entre Queen Buenrostro y Brandon Castañeda terminó en escándalo. La influencer acusó públicamente al exWapayaso de haberla agredido físicamente en abril, compartiendo audios, fotos y videos como prueba. En uno de los clips, se escucha a Brandon decir “Hice lo que tuve que hacer”, mientras Queen lo confronta por presuntamente haberla ahorcado, golpeado y dejado con el labio ensangrentado. “Cállate, te lo merecías”, habría respondido él. Queen mostró hematomas, una mano inflamada y hasta su celular estrellado.

Brandon, por su parte, negó a TVNotas los hechos y aseguró que la relación era tóxica, que ella lo chantajeaba y que todo fue editado. “La regué al decir ‘te lo mereces’. Ella lo cortó y editó”. Además, reveló que interpuso una demanda contra Queen, mientras ella asegura que él también ha agredido a otras tres mujeres.

Y cuando todo parecía haber vuelto a la calma, Brandon Castañeda retomó su vida pública y reapareció en televisión junto a Bebeshita, su expareja, como parte del elenco de Las estrellas bailan en Hoy. La química entre ambos no pasó desapercibida, y ante el revuelo que causó su reencuentro, ¡Queen Buenrostro ya habló! y ahora sabemos qué opina sobre esta nueva cercanía entre su ex y la influencer que también vivió una relación con él.

Queen Buenrostro compartió fotos de los golpes que recibió. Queen asegura que ya tomó acciones legales y él tiene orden de restricción. / Redes sociales

¿Qué dijo Queen Buenrostro sobre Bebeshita y Brandon Castañeda en los premios Eliot?

Este jueves 23 de octubre, durante su paso por los premios Eliot, Queen Buenrostro fue captada por las cámaras de TVNotas y no pudo esquivar la pregunta del momento: ¿qué opinaba sobre la cercanía entre Brandon Castañeda y Bebeshita, su exnovia? Aunque intentó mantenerse neutral, la influencer terminó soltando una indirecta con sabor a reclamo.

“Ella una vez me dijo ‘bebé, quiérete’, entonces yo la invito a seguir su propio consejo”, soltó Queen, dejando claro que no olvida lo que vivió. Además, recordó que Bebeshita también había acusado a Brandon de agresión en el pasado. “Ella también contó las veces en las que Brandon la agredió, la sometió en el piso y pues eso no se olvida”, dijo.

Queen reconoció que en su momento también negó lo que vivió por estar enamorada, pero ahora ve las cosas con claridad. “Yo entiendo que él es muy manipulador y en este punto yo siento que no es tanto la culpa de ella porque yo estuve en su lugar”, agregó.

¿Bebeshita defendió a Brandon Castañeda tras las acusaciones de Queen Buenrostro?

La respuesta de Bebeshita no tardó en llegar. En la misma publicación de TVNotas, la influencer negó haberle dado consejos a Queen

“Quiero ver donde yo dije eso plis enséñenmelo por q ya está inventando palabras en mi boca... Cucú” Bebeshita

Pero eso no fue todo. Bebeshita comenzó a lanzar indirectas muy directas en X antes Twitter, que muchos interpretaron como mensajes hacia Queen:



“Amiga, necesitas quererte mucho, amarte, valorarte, porque si no te quieres tú, ¿cómo pretendes que alguien te valore?”.

“Bueno, él también es un narcisista y todos te lo dijimos”,

“Conmigo jamás fue así, lleva días queriéndose alejar de ti y tú, obsesionada, loca, no lo dejas irse”,

“Lo bueno es que yo era la obsesionada, ¿no?”.

Hasta ahora, Queen Buenrostro no ha dado una declaración directa sobre Bebeshita, pero las publicaciones recientes han encendido aún más la polémica y dejan claro que la relación entre ambas influencers está lejos de ser amistosa.